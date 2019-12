Tøffes vilde bud: Han kan afløse Ståle!

LAD OS DA bare tage den.

Hold kæft, jeg har i ondt i stængerne, fødderne og min røv!

Kroppen knager, men når jeg i dag går den sidste del af Stig-minoen, så er det sgu’ med en fantastisk følelse.

Jeg holdt nemlig ord (havde I regnet med andet …)!

Da jeg havde lagt hovedet på blokken og lovet en 80 kilometers gåtur, hvis FC Midtjylland slog Brøndby, så vidste jeg jo godt, at der ikke var nogen vej udenom!

Om jeg fortryder? Næh, det gider jeg ikke bruge tid på.

Mit eneste problem var, at døgnet ikke havde timer nok, men er du vanvittig med reaktioner, der er kommet. Telefonen bimlede og bamlede, min Facebook-profil glødede – og den har fået fuld gas i medierne.

Folk er kommet med hotdogs, kakao, slik, frikadeller, en varm frakke og jeg ved ikke hvad.

En på opleveren.

Folk er kommet med hotdogs, kakao, slik, frikadeller, en varm frakke, og jeg ved ikke hvad, fortæller 'plæneklipperen'. Se nogle af alle de overraskelser, der har mødt ham på den foreløbige rute, her.

NU GÆLDER DET så sidste etape til Herning, hvor FCM tager mod AGF – og jeg har jo haft god tid på landevejen til at tænke over kampen …

En fed kamp at runde Superligaefteråret af med, men også et møde mellem to af de mest hotte og interessante trænere dette efterår.

Brian Priske og David Nielsen.

Jeg må indrømme, at jeg var lidt skeptisk overfor Brian Priske. Havde han det, der skulle til for at løfte FCM? Jeg tvivlede, men nu må jeg bare overgive mig.

Efter han overtog fra Kenneth Andersen, så fremstår FCM som et mere velspillende og fremfor alt direkte og målfarligt hold.

Med 13 sejre, en uafgjort og et nederlag i 15 kampe, så er der heller ikke noget at udsætte på pointhøsten, og eneste malurt i bægeret er det pinlige pokalexit til Fremad Amager.

SET UDEFRA, SÅ synes jeg også, at hans fremtoning, udstråling og ageren er i absolut topklasse. Et stille og roligt gemyt, men under overfladen er der også et temperament.

Han er både ambitiøs og ærgerrig. Nødvendige egenskaber som toptræner – og når man udfordrer Ståle Solbakken og vil have mere at skulle have sagt i FCK, så har man også selvbevidstheden på plads!

Nu kom han så fra FCK på en knapt så fed måde, men jeg kan ikke se det anderledes, end at Brian Priske kunne ligne en oplagt afløser for Ståle Solbakken, når han engang takker af.

Stig Tøfting går søndag sidste etape af 'Stig-Minoen'. Foto. Ernst van Norde

De har hentet ham en gang, så hvorfor ikke igen.

Det kræver selvfølgelig, at Brian Priske beviser, at han OGSÅ kan håndtere Europa. Det er FCM’s store udfordring og bliver Priske manden, der knækker den nød, så er vejen til FCK i hvert fald blevet noget kortere.

Nu står det nok hellere ikke lige for, at Ståle siger tak for denne gang, men husk, at du læste det her først …

I DEN ANDEN ende står David Nielsen, der omsider er ved at forløse AGF’s drømme om en plads i top seks – og som lige nu er et godt medaljebud.

Jeg har været efter David Nielsen masser af gange. For taktisk låst, for forsigtig i indskiftningerne, når en kamp skulle vindes – og en bleg udgave af den sprudlende David Nielsen, vi så i Lyngby.

Men nu ser det ud til, at han har knækket koden til at være AGF-træner. Han er lidt længere fremme i skoene uden at gå helt Bo Henriksen-banjo, og han er blevet modigere på banen.

Med Rubén Sellés og Lars Friis som assistenttrænere, så har han samlet et team, der supplerer ham perfekt.

Det viser også stort lederskab og selvindsigt fra David Nielsens side at omgive sig med folk, som gør ham selv bedre, og resultatet ser vi i tabellen.

Derfor er det også ubegribeligt, at David Nielsen og AGF ikke er blevet enige om at forlænge den kontrakt, der udløber til sommer.

David Nielsen ser ud til at stortrives, han er vellidt blandt fans og omgivelser, så det virker på mig som et perfekt match.

ER DET PENGE? Måske, men selvfølgelig skal en AGF-træner høre til blandt de bedst lønnede i Superligaen, så her bør Peter ’PC’ Christiansen, Jacob Nielsen og bestyrelsen ikke være nærige!

Det kan vise sig langt dyrere på den lange bane ikke at give David Nielsen en lønforhøjelse, hvis man skal starte forfra med en ny træner.

David Nielsen selv? Jamen, det må sgu’ da tænde ham at blive den længe ventede AGF-træner, der måske spiller klubben tilbage i medaljerne.

Her i byen taler man jo stadig om Peter Rudbæks sølvmedaljer og pokal-sejren i 1996 og bronze i 1997 ...

Så få det nu fikset – og rid videre på den positive stemning, der er omkring AGF.

Go’ kamp – jeg tager den siddende …

