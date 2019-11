Tøfting: Beklager, Bendtner - den går sgu ikke!

HOLD KÆFT -OG LYT TIL PLÆNEKLIPPEREN! Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodbold-ekspert, fik ret i, at Nicklas Bendtner ikke kunne score i Superligaen

Så skal røven en tur i klaskehøjde igen. Det er tid til, at mine forudsigelser fra runde otte og frem til skal til eksamen, og der skal nye bud på bordet.

Den jeg var mest spændt på fra sidste omgang, var naturligvis, om Nicklas Bendtner kunne få netmaskerne til at blafre i Superligaen.

Jeg sagde nej - og ramte plet.

Jeg var bekymret for, at han var alt for langt væk fra noget, der bare lignede kampform, og jeg er blevet bekræftet i det synspunkt.

IKKE NOK MED, at han ikke har scoret - endnu mere problematisk for Bendtner og FCK er, at han sgu heller ikke kommer frem til ret mange muligheder.

Det kan godt være, at backs og kanter ikke har leveret de indlæg, som Nicklas Bendtner havde håbet på, men timingen har også været noget rusten hos Bendtner.

Får det svært frem mod jul

Han havde dog sin bedste optræden for FCK i pokalsejren over FC Nordsjælland, hvor boldomgangen og deltagelsen i spillet var det bedste fra hans side indtil videre. Tilmed fik han også scoret et flot mål på en fremragende afslutning.

NU ER DAME N'DOYE tilbage - og er han fysisk oven på, så er han sikker starter. Michael Santos ligger også over Bendtner i startrækkefølgen - og ellers udskældte Pieros Sotiriou burde også gøre det efter tre mål i de sidste fire kampe.

Så på trods af klar formfremgang hos Nicklas Bendtner, vil mit lidt frække postulat stadig være, at han vil få svært ved at prikke hul på bylden i Superligaen, inden vi rammer julepausen.

Beklager Bendtner, men modbevis mig gerne!

Hvordan gik det så? 1 Bendtner scorer ikke. Bingo - og han har ikke været tæt på. 2 Lucas Andersen på landsholdet og involveret i 14 scoringer. Landsholdet var spot on - og med seks mål og fire assist var buddet på de 14 mål en flad fornemmelse, men i perioden missede han altså mere end tre kampe målt på minutter. 3 FCM fører ligaen. Jeps. Ingen slinger i valsen. 4 Trænerfyring. John Lammers i Esbjerg sad i skabet, mens Kent Nielsen og Bo Henriksen fik rebet sejlene i Silkeborg og Horsens. 5 Silkeborg uden sejre. Selvfølgelig kunne man ikke regne med min gamle klub AGF, så Silkeborg kunne notere sig for en 4-3 sejr 6 SønderjyskE mod toppen. Glen svigter mig og ' Fucker med mit grundvand'. Havde han holdt fast i føringen mod AaB, så havde den været hjemme. Vis mere Luk

Og hvordan vil det gå 1 FCK går ubesejret på juleferie efter de resterende seks kampe. Også selvom de skal til Herning, har Brøndby hjemme i derbyet og skal til FCN, hvor de altid har det svært og kun har fået en sejr i de sidste ti opgør. Læg også et tæt program med Europa League oven i. Alligevel er tilbagekomsten af N'Doye og Victor Fischer i fremgang vigtige nyheder. 2 FCM, på trods af deres sæsonstart med 11 sejre i 14 kampe, så vinder de maksimalt tre ud af de næste seks kampe. Det bliver ikke ved med at gå godt med de knebne sejre. Otte af deres elleve sejre er vundet med blot et enkelt mål. 3 Esbjerg, med Lars Olsen som ny mand ved roret, vinder højest EN kamp af de sidste seks kampe før vinterferien. De har som det eneste hold endnu ikke vundet på udebane - og de har kun to hjemmekampe tilbage. Mod Horsens og AGF. 4 Nicklas Bendtner går superliga-målløs på juleferie. 5 Kamil Wilczek når Robert Skovs måltotal, når vi runder julepausen, selvom han kun har fire kampe at udbygge sine 14 mål i. Robert Skov var på 18 før forårssæsonen, og den tangerer polakken som minimum - hvis han da ikke får flere hjerneblødninger som den mod Randers. 6 Silkeborg får lukket hullerne i defensiven. I de sidste seks kampe lukker de højest ni mål ind. Det vil være en cirka en halvering af det antal mål, de har lukket ind hidtil. Vis mere Luk

TØFFES SPÅKUGLE

SØNDAG KL. 14.00: OB-Hobro

Håbløs indsats i pokalen mod AGF. Hjemme napper OB dog de tre point mod Hobro, som er ligaens dårligste hold målt over de seneste fem kampe.

MIT BUD: 3-1

SØNDAG KL. 14.00: FC Nordsjælland-AGF

Rundens brag i kampen om top-seks.

AGF er gået fra seks vundne kampe i træk - til at kunne indkassere fjerde nederlag på stribe i Superligaen. Det kan sagtens ske på kunstgræsset i Farum, hvor AGF har tabt seks af de seneste otte kampe.

MIT BUD: 3-2

SØNDAG KL. 16.00: AaB-FC Midtjylland

Selvom FCM kun har vundet to af de seneste seks kampe i Aalborg og langt fra sprudler, er midtjyderne alligevel stærke nok til en sejr.

Specielt, hvis Lucas Andersen lukkes ned.

MIT BUD: 1-2

SØNDAG KL. 18.00: FCK-SønderjyskE

SønderjyskE er det eneste hold, udover FCM, der ikke har tabt på udebane, men det gør de nu på skrækbanen. 16 gange har de gæstet Parken: 14 nederlag og to uafgjorte.

N'Doye tilbage er et kæmpe boost for FCK.

MIT BUD: 2-0

