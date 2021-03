Tøfting: Jeg havde mine bange anelser

At FCK taber i Randers, så løveflokken nu hoster hele ti point efter Brøndby inden mesterskabsspillet, jamen… Det er ikke længere noget, der ryster nogen. Heller ikke Stig Tøfting.

Han har under sin spadseretur ned mod grænsen til gengæld hæftet sig ved AaB’s nedtur. Nordjyderne kunne ikke score mod OB, missede det sjove slutspil – og alligevel var meldingen bagefter, at ’det ikke var verdens undergang’.

Den nordjyske nedtur kommer ikke bag på Ekstra Bladets fodvabel- og fodboldekspert - du kan se anden halvleg af Stig-minoen her:

- Jeg havde mine bange anelser. Det har jeg altid, når man begynder at hente en udenlandsk sportschef, for hvor kigger han hen? Hvor er hans fokus? Han har fand’me ikke fokus på danske spillere, nej, han kigger på de udenlandske, siger Stig Tøfting.

’Han’ er i denne forbindelse norske Inge André Olsen, der tiltrådte som sportschef i den stolte nordjyske klub 1. april.

Nordmanden har været flittig i de to seneste transfervinduer, hvor han har hentet otte udlændinge til ’Nordens Paris’.

Oscar Hiljemark var senest i aktion i Superligaen tilbage i november. (Arkivfoto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix).

- Otte spillere og en udenlandsk træner! Det er en voldsomt stor udskiftning, konstaterer Stig Tøfting om klubben, hvor spanske Martí Cifuentes i hvert fald ikke har lært sejrssangen udenad endnu.

Daniel Grandli, Pedro Ferreira, Oscar Hiljemark, Vladimir Prijovic, Timothé Nkada, Tim Prica, Martin Samuelsen og ‘Rufo’ Alcaraz kender den heller ikke. De otte er alle hentet til AaB siden sommeren 2020 – mod OB startede kun to inde: Pedro Ferreira og Martin Samuelsen.

- Jeg har fuld forståelse for, at man henter et par stykker ind. Men sådan en som Oscar Hiljemark er nærmest kronisk skadet, hvilket alle advarede om, inden han kom. Når han kan spille, er han helt sikkert en mand, de andre kan læne sig op af. Det sker bare for sjældent, siger Stig Tøfting.

Aalborg er en stolt by – men også en by, hvor man følger sine vindere. Dem hører AaB ikke til lige nu, og det er også en kendsgerning, at sponsorerne står i kø for at støtte Aalborg Håndbold, hvor en vis Mikkel Hansen tørner ud fra sommeren 2022.

- Køber sponsorerne ind på Inge André Olsens projekt, spørger Stig Tøfting og fortsætter:

- Det kan jo være, der er noget andet, der er mere interessant i Aalborg, når Mikkel Hansen kommer til byen. Sponsorerne kan jo ikke bruge pengene to gange.

Tøffes dom over ugen Ugens optur: Selvfølgelig Randers – men i den grad også FC Nordsjælland, der efter fem nederlag i træk nu ikke har tabt i syv kampe. For tiende gang i 11 sæsoner er de i top seks. Respekt! Ugens nedtur: AaB selvfølgelig. Ud over dem så er det, at Horsens nu endegyldigt blev sat af. Det var farvel til Superligaen for denne omgang. Vis mere Luk

