Tøfting om Brøndby-sammenbrud: - Den forstod jeg ikke!

Ekstra Bladets ekspertkommentator Stig Tøfting havde svært ved at forstå Brøndby-træner Niels Frederiksens dispositioner i kampen mod AGF

Brøndby-træner Niels Frederiksen var egentlig kommet ganske godt fra land på Vestegnen, men søndag aften blev han tilføjet nogle alvorlige panderynker.

Brøndby gik helt ned i slutfasen mod AGF, der for første gang i 12 år vandt på Brøndby Stadion.

0-3 stod der på måltavlen, da opgøret var forbi, og 03 kunne også være den karakter, som censor Stig Tøfting giver Brøndby for præstationen på det grønne klæde.

Ekstra Bladets ekspertkommentator er forundret over den blodfattige præstation, og han var på ingen måde imponeret over trænerarbejdet i kampen mod AGF.

- Der kom intet fra bænken, der kunne ændre kampen. Jeg synes, at han (Niels Frederiksen, red.) rent taktisk håndterede den kamp forkert, siger ’Tøffe’.

Da Kasper Fisker kort før pausen måtte udgå med en alvorlig skade, satte Frederiksen norske Tobias Børkeeiet på banen i stedet.

- Den forstod jeg ikke. Med Børkeeiet og Radosevic spillede han med to 6’ere, og der kommer intet fremad banen med de to.

- Hvorfor ikke flytte Simon Hedlund ned og sætte Erceg ind - eller helt ændre formation? spørger Stig Tøfting.

Brøndby skabte i 2. halvleg stort set intet, og der kunne ikke pilles ved AGF’s sejr. De straffede Brøndby nådesløst og formåede at stoppe den gule offensiv.

- Der er grund til at rose AGF. De gjorde det til en fysisk duel, og det blev Brøndby, der faldt. AGF er rigtig gode i 2. halvleg, og de kunne sagtens have vundet endnu større, siger Stig Tøfting.

AGF-spillerne gjorde kampen på Brøndby Stadion til en krig og trak sig sejrrigt ud af dysten. Her er det Jung, der modtager behandling efter et sammenstød med holdkammeraten Hermannsson. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fremgangen fortsatte dermed for David Nielsens hold, mens kampen ifølge ’Tøffe’ også afslørede, hvor afhængige Brøndby er af to spillere:

- Når Wilczek og Kaiser ikke shiner, hvad er Brøndby så? Efter en godkendt start på sæsonen kommer det her til at rykke noget på selvforståelsen.

Brøndbys næste opgave bliver en tur til Herning, hvor FC Midtjylland venter.

De fik med en 2-0-sejr i Haderslev en fin start under Brian Priskes ledelse, men ifølge Tøfting kan det blive en fordel for Brøndby, at kampen spilles i det jyske.

Hjemme på Brøndby Stadion er de blågule både blevet straffet af Horsens og AGF’s omstillinger. I Herning kan de selv lukrere på dem.

- På hjemmebane skal de frem på banen, det skal de ikke i samme grad på udebane.

- Selvfølgelig bliver det en vanskelig kamp, og FC Midtjylland er ingen ønskemodstander, men jeg ser da muligheder for Brøndby på omstillinger, siger Stig Tøfting.

Kampen er den sidste inden en landskampspause, der ifølge Ekstra Bladets ekspertkommentator falder på et kærkomment tidspunkt for Niels Frederiksens mandskab.



