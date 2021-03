Tøfting raser på tv: - Har edderbrandbrøleme et problem

Tacklingen alle taler om: Måtte syes i pausen

VAR-domme har på det seneste fået sindene i kog i de forskellige klubber, men det er tilsyneladende også noget, som går de to tidligere professionelle fodboldspillere, Stig Tøfting og Kenneth Emil Petersen på.

Det gav de begge udtryk for i Onside på TV3+, hvor det særligt var Stig Tøfting, der kom på slagmarken med en klar opsang til de dommere, som står for at komme med kendelserne i løbet af kampene.

- Der er ingen linje i det, som de foretager sig. Og ved du hvad? Alle dem, der har så travlt med at skælde VAR ud, ved du hvad, der er noget galt med? De dommere der sidder derude, siger han og fortsætter:

- I dag har vi ingenting at komme efter (i kampen mellem Brøndby og Randers red.). Sådan har vi det mange gange, men vi har edder-brand-brøleme også et problem med de dommere her, som hver evigt eneste gang går ud og siger 'med lovbogen i hånden, lyder det fra Stig Tøfting.

Han mener særligt ikke, at der er sammenhæng i, hvordan Bubacarr Sanneh fik rødt kort i AGFs seneste kamp mod FC Nordsjælland, mens holdkammeraten Casper Højer undgik at blive vist ud i samme opgør.

Sanneh fik rødt for noget, der ikke var en tackling, mener Tøfting. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

