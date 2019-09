Tøfting ser stor tendens: Revser Superligaen

11 mål i 7 kampe. Det var, hvad der var på menuen i den netop overståede runde i Superligaen.

Her var underholdningsværdien ikke ligefrem til at prale af, hvis du spørger Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting.

Han savner mere underholdning i kampene og revser især fredagens opgør mellem OB og SønderjyskE, hvor der ikke var det store at skrive hjem om. Og det er et generelt billede, der er ved at tegne sig i Superligaen, mener han.

- Jeg synes jo, at der er en stor tendens blandt de danske fodboldhold til, at man trækker sig meget tilbage. Nu var jeg selv nede og dække OB mod SønderjyskE i fredags, og begge mandskaber trak sig jo tilbage.

- Når OB mistede bolden, var de lynhurtigt fem mand nede og stå i bagkæden, og når SønderjyskE mistede bolden, var det jævnt med de fire nede bagi, og så stod resten henover midten. Og sådan synes jeg bare, at det er generelt.

Ifølge Stig Tøfting skyldes den manglende underholdningsværdi, at frygten for at tabe er større end lysten til at vinde.

- Det er jo sådan lidt med håndbremsen trukket i forhold til, at nu skal vi ikke tabe kampen.

- Jeg tror, det handler om, at der er så meget på spil i den her sæson. Der er jo tre hold, som rykker ned, så der tror jeg virkelig, at det gælder om at få hevet de point til sig. Og så må man nogle gange gå på kompromis med underholdningsværdien.

Ros til AGF

Et godt eksempel på den manglende underholdningsværdi var AGF’s spinkle 1-0-sejr over Esbjerg i weekenden, hvor Stig Tøfting mildest talt ikke var begejstret over underholdningen.

- Hvis man sådan lige snakker kampen i går, var det jo ikke fordi, at Esbjerg ikke havde deres muligheder. Men det var ikke sådan, at vi sad og blev synderligt forkælet.

Tøfting har dog også ros til AGF, som han mener har fundet sig selv igen.

- At man vinder en fodboldkamp, når man ikke spiller specielt godt, har vel også sine kvaliteter.

- De har vel fundet tilbage til de dyder, som David Nielsen også var kendt for i Lyngby i forhold til, at det var en god organisation rent defensivt. Man kan jo ikke andet end sige, at når AGF fire gange i træk spiller til nul, så er det ikke en tilfældighed.

David Nielsen har gjort noget rigtigt i AGF. I hvert fald har de fire kampe i træk ikke lukket mål ind. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Brøndby måtte søndag inkassere et nyt nederlag, da holdet tabte på udebane til FC Midtjylland, og situationen på Vestegnen er kritisk, hvis man spørger Stig Tøfting.

- Jeg synes ikke rigtigt, at der var noget at skyde med mod Midtjylland. Og hvis man kigger med Brøndby-briller lige nu, så er det vel en kamp bare at ende i top seks.

- Det er jo ikke givet, at Brøndby ender på den der tredjeplads, som alle sagde før sæsonen. Der tror jeg, at Brøndby kommer til at skulle regulere, og jeg tror, at de skal slås lidt mere for det, end man måske havde regnet med, lyder det fra Stig Tøfting.

Brøndby og Kamil Wilczek skal til at kæmpe lidt mere for det, hvis målet for top-tre skal indfries. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

