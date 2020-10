Tøfting udfordrer: - FCK vinder de næste fire

Så er det nok engang tid til at stille røven i klaskehøjde!

Kort sagt: Nu kommer jeg med fem forudsigelser for de næste fire runder af Superligaen indtil næste landsholdspause, så når vi kommer frem til den 20. november, så må I bare æde den og indrømme: Han havde sgu ret ham Tøffe fra Aarhus.

Så spørger du måske, hvordan det gik med mine sidste forudsigelser, og jeg må jo blankt erkende, at jeg kun ramte to ud af fem lige i røven.

Jeg påstod, at Brøndby ville have maksimumpoint efter fire runder. Den sad lige i bulls-eye, og det samme gjorde påstanden om, at seks profiler ville blive hængende i Superligaen.

Casper Højer, Andreas Maxsø, Lucas Andersen, Mads Frøkjær, Erik Sviatchenko og Alexander Scholz er her stadig.

Det er Ronnie Schwartz så også. Jeg påstod jo, at han ville være at finde i en ny klub, når transfervinduet smækkede i, og det var sgu da tæt på, han var røget til Charlton.

Jeg forudså også, at Horsens ville have nul point og nul mål efter fire runder, men hvem kunne vide, at FC Midtjylland i den grad kunne kvaje sig og spille 2-2?

Kamil Wilczek holdt heller ikke ’aftalen’. Jeg spåede, han ville være noteret for seks scoringer, så han skylder faktisk to!

Nå, vi må ud over isen igen. Her komme fem nye forudsigelser, og du kan roligt spille på dem alle. De går rent hjem denne gang!

Her er mine fem påstande

1 SØNDERJYSKE ER STADIG UBESEJRET på hjemmebane, når vi rammer niende spillerunde – hvor Johan Absalonsen og Co. i øvrigt skal et smut til OB og Odense. Sønderjyderne har to hjemmekampe inden da: Mod Brøndby i denne runde og mod AGF, så kom ikke og sig, at jeg ikke er parat til at tage chancer. 2 AC HORSENS LUKKER MINDST TI MÅL ind i de næste fire kampe. Jeg har ikke den helt vilde tiltro til østjyderne i den nuværende forfatning i år nul efter Bo Henriksen, og Jonas Dal er altså kommet på noget af en opgave. Horsens møder AGF, FCN, OB og Sønderjyske i de fire runder, og gardinerne kommer til at blafre – bag Horsens-målmanden! 3 FC MIDTJYLLAND FÅR MAX EN SEJR i de næste tre Superligakampe! Det er noget af en påstand, men det er nu, Champions League-alvoren begynder for ulvene, der har Brøndby og FC Nordsjælland ude og FCK hjemme i de tre runder, vi taler om. 4 NÅR VI HAR SPILLET DE NÆSTE FIRE RUNDER, er der mindst én træner, der har forladt posten i sin klub. Her tæller alt med – eksempelvis fyring, ’salg’, frivilligt stop. Lyder det kryptisk? Jamen, men kunne jo forestille sig, at FCK skulle ud og hente en afløser for Ståle Solbakken. Måske i Aarhus? Jeg siger ikke mere… 5 FCK VINDER DE NÆSTE FIRE KAMPE. Jeg tror, københavnerne efter chokket vender tilstanden til noget positivt og rydder tavlen, men for lige at understrege, at det ikke er noget helt gratis bud: De møder AaB hjemme, AGF ude, Lyngby hjemme og FC Midtjylland ude. Men jeg holder fast. Ikke noget fedtspil – FCK napper 12 point i de fire opgør, og jeg gør boet op søndag den 22. november. Det bliver en triumf, jeg kan mærke det allerede.

