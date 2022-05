Ekstra Bladet

En fantastisk Superliga-sæson er lagt i seng.

Guldfesten er så småt ved at løje af, der er blevet sagt farvel til de to nedrykkere og nu venter vi bare på, at Pokalfinalen bliver afviklet, så Europa-billetterne kan uddeles.

Sæsonen har været spækket med højdepunkter og profiler.

Som vanligt kan du her finde Ekstra Bladets vindere ved det store Superliga Award-show.