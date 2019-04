Topdommer forsvarer sig efter Vejle-vanvid

Peter Munch Larsen havde sit at se til påskedag i Vejle.

Den danske topdommer var flere gange i centrum, da AGF vandt bund-dramaet 4-2.

Første gang ved Vejles 1-0-mål efter 37 minutter. Her godkendte han Vladlen Yurchenkos scoring, selvom der var tale om en afslutning efter et dommerkast, hvor bolden skal røre mindst to forskellige spillere, inden den må gå i mål.

Det så umiddelbart ikke ud til, at andre end målscoreren Yurchenko rørte den.

Eneste andet bud var AGF’s målmand, Kamil Grabara, der strakte sig nok så meget for at fange sparket, der sejlede over ham i en blød bue.

Efter kampen forsvarede Peter Munch Larsen beslutningen.

- Når dommeren lader bolden falde, skal to spillere røre bolden, for at der kan dømmes mål. Og det var vores skøn, at der er to mand, der rører bolden, sagde han til TV3+.

Altså skulle Grabaras hænder have rørt bolden. Ekstra Bladet arbejder i skrivende stund på at forholde målmanden dommerens vurdering.

Gjorde det ikke med vilje

Afslutningen fik AGF’erne til at koge over, og Yurchenko blev skubbet omkuld, da aarhusianerne ikke mente, han havde udvist fairplay i situationen. Ifølge Vejle-anfører Jacob Schoop havde Yurchenko dog ingen intentioner om at score.

- Man skal være fair, og Vladlen sagde selv, han ikke gjorde det med vilje, sagde han til Ekstra Bladet efter kampen.

Målet og dommen førte til den historiske Vejle-beslutning om at lade AGF score i tomt mål, hvilket afstedkom scenen, hvor Patrick Mortensen i ensom majestæt luskede afsted med bolden mellem Vejles 11 mand og til sidst trillede den i mål til 1-1.

Siden fulgte et par scoringer – heriblandt et glimrende frispark af Yurchenko kort før pausen.

Det meste af 2. halvleg forløb mere normalt, indtil Mads Greve efter 85 minutter begik frispark midt på banen, hvilket afstedkom et gult kort.

'Snydt så vandet driver'

Inden Peter Munch Larsen var færdig med Greve, havde AGF taget frisparket. Bolden blev sendt frem i højre side af Vejles straffesparksfelt, og Tobias Sana fandt smertefrit Patrick Mortensen midt for mål, så denne kunne sætte sin tredje scoring i nettet.

Ikke alene var det et djævelsk dårligt tidspunkt for Vejle, der havde været i undertal siden Allan Sousas udvisning efter 33 minutter, men hjemmeholdet følte sig snydt af dommeren.

- Vi blev snydt, så vandet driver. Dommeren kalder en spiller op for at give et gult kort, hvilket gør, at Greve er ude af position. Alligevel tillader han gudhjælpemig at AGF sætter frisparket hurtigt i gang, og så kan de jo uhindret score til 3-2, hvilket knækker os. Det er ikke AGF’s skyld - det er dommeren, der fejler fuldstændig, sagde Jakob Schoop til Ekstra Bladet.

Det tog Peter Munch Larsen med ophøjet ro. Han mente, at reglerne var fulgt.

- Der er to kriterier ved en igangsættelse. Bolden skal ligge stille, og der skal være kontrol over situationen. Det er dommeren, der definerer 'kontrol over situationen'. Jeg føler, at begge kriterier er opfyldt, sagde han til TV3+.

Vejles cheftræner Constantin Galca rystede på hovedet, da han udtalte sig til klubbens hjemmeside efterfølgende.

- Men når man tænker på 2-3-målet, ved man snart ikke… Det er vist kun i Danmark, sådan noget sker – at man tager Mads Greve væk fra spillet for at give ham en advarsel og så lade de andre score et mål så længe…, sagde rumæneren.

Ekstra Bladet har 2. påskedag forsøgt at indhente en kommentar fra kampens dommer, men han har i skrivende stund ikke reageret på vores henvendelse.

Se også: Totalt kaos: - Dommeren fejler fuldstændig

Se også: Skandaløse scener: Superliga-dommer må beskyttes af vagter

Se også: Farce i Vejle - skøreste kamp nogensinde!

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre

Okore dummede sig: Tog i byen efter nedtur

- Bøsse, det er sgu noget, man siger under en fodboldkamp