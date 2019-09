Tophold fortsætter suveræn stime

FC Midtjylland fortsætter sin suveræne stime uden nederlag. Søndag gik det ud over Lyngby, som topholdet besejrede på sikker vis

Søndag eftermiddag tørnede Lyngby og FC Midtjylland sammen på Lyngby Stadion i en kamp, der blandt andet bød på et Superliga-comeback for stjernen Emiliano Marcondes.

FC Midtjylland gik ind til opgøret som klare favoritter, men traditionelt set har ’Ulvene’ haft det svært i Lyngby, hvor holdet ikke blot har vundet siden 2012.

Det kunne også ses i kampens begyndelse, hvor et tændt Lyngby-mandskab bød gæsterne op til dans med fysik og stor gejst i kampens første kvarter, dog uden at hjemmeholdet for alvor blev farlige foran målet.

FC Midtjylland fik bedre styr på tingene, som første halvleg skred frem. Efter en halv times spil viste den hjemvendte stjerne, Emiliano Marcondes, prøver på sin klasse, da han drev bolden godt frem og eminent spillede Awer Mabil helt fri inde i feltet, og så kunne Mabil bringe gæsterne foran med 1-0.

Herefter satte gæsterne sig markant på spillet, og selvom Lyngby i glimt viste prøver på nogle af deres kvaliteter med farlige indlæg og kontraer, kunne FC Midtjylland fortjent gå til pause med en 1-0-føring i bagagen.

'Ulvene' fra Midtjylland har ikke vundet på Lyngby-territorie siden 2012 - det har midtjyderne ændret på nu. Foto: Lars Poulsen

Efter pausen satte FC Midtjylland tingene på plads, og små ti minutter efter pausen slog unge Mikael Anderson til, da han opsamlede bolden i hjemmeholdets felt, vendte rundt og sparkede bolden i kassen med lidt hjælp fra en af hjemmeholdets forsvarsspillere.

Lyngbys gejst fra kampens begyndelse forsvandt herefter, og i stedet viste FC Midtjylland, hvorfor de i øjeblikket indtager Superligaens førsteplads.

Men ondt blev værre for Lyngby efter 67 minutter, da Erik Sviatchenko nåede højest efter et hjørnespark og headede flot bolden i mål.

Senere var det også tæt på at blive 4-0 til FC Midtjylland, men Emiliano Marcondes misbrugte en gigantisk mulighed.

Det blev derfor ved de 3-0 til FC Midtjylland, der viste sin klasse i en lidt uskøn affære på Lyngby Stadion. Dermed fortsatte Superligaens tophold den imponerende stime som ubesejret, mens Lyngby stille og roligt synker mod bunden.

