Topklubber jagter Karim Zaza

Sidste sæsons opgør mellem Horsens og Brøndby fik en skandaløs afslutning. Og nej, Brøndby-fans, her tænker vi ikke på de to sene scoringer af Finnbogason, der sendte guldet til Heden…

De blågule smed i tillægstiden mesterskabet, og det blev for meget for en gruppe Brøndby-fans. De trak efter slutfløjt hætterne godt ned over hovederne, invaderede banen og viste med råb og kropssprog, at de var utilfredse med Zorniger & co.