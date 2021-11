Topmøde med Brøndby: Tøbrud i stenkast-konflikt

Forskrækkelsen sidder endnu i FC Midtjylland efter brosten knuste en rude i en bus med fans, der holdt ved Brøndby Stadion efter seneste Superliga-møde.

Alligevel stoler FC Midtjylland på, at Brøndby har taget de nødvendige skridt til at hindre, at noget tilsvarende sker igen.

Efter en uge med fortættet mødeaktivitet har klubberne fundet en fælles vej videre, og konflikten mellem sidste sæsons guldrivaler er sat på standby.

Politiet havde noget at se til efter kampen. Foto: Kenneth Meyer

- På FC Midtjyllands foranledning, har vi haft nogle samtaler med Ole Palmå, sikkerheds- og kommunikationschefen i Brøndby.

- Det er endt ud i, at Brøndby, med Ole Palmå i spidsen, har præsenteret en række initiativer, som igen skal gøre det sikkert for FC Midtjylland-tilskuere at besøge Brøndby Stadion, fortæller FC Midtjyllands marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær til Ekstra Bladet.

- Vi har valgt at stole på, at de med deres kendskab til deres fans, har valgt de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, men følger situationen nøje, siger han.

FC Midtjylland valgte efter angrebet 29. august at gøre Brøndby Stadion til 'rød zone' og opfordrede sine fans til ikke at komme til kampe på Vestegnen, indtil sikkerheden omkring stadion var forbedret.

Brøndby vandt i weekenden over FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Brøndby har siden opsat yderligere belysning i området, som stenkastet mod FC Midtjylland-fanbussen kom fra, lige som der er lavet yderligere forbedringer.

- Vi tager derfor fat i vores tilskuere, for at fortælle dem at Brøndby Stadion ikke længere er 'rød zone,' men at man fra Brøndbys side vil 'sikre at alle føler sig tilpas og får en god kampoplevelse,' som Ole Palmå har udtrykt det overfor os, siger Preben Rokkjær.

FC Midtjylland er blevet parret med Brøndby i pokalturneringen, hvilket betyder, at FC Midtjylland spiller den første af to kvartfinaler i Brøndby søndag 5. december - med FCM-fans i udeafsnittet.