Topper Superligaen: VAR-ulve snød Vejle

FC Midtjylland tromlede famlende Vejle og lukkede lørdagskampen på et VAR-straffe i anden halvleg

VEJLE (Ekstra Bladet): FC Midtjylland vandt lørdag uden at imponere mod oprykkerne fra Vejle. Det er selvfølgelig også et kvalitetsstempel, og efter to mål på standardsituationer topper ulvene igen Superligaen.

Særligt straffesparket begået i anden halvleg vil blive diskuteret, men VAR-vognen var med ulvene denne gang. Og korrekt endda.

Der var ellers ikke meget at varme sig på i Nørreskoven denne iskolde lørdag.

Det var en tempoforladt affære, der til gengæld var fyldt med fejlafleveringer… Kun én enkelt gang kom de få tilskuere halvvejs op af sædet. Det var, da Diego Montiel efter 10 minutter drev bolden fint frem og tvang Jesper Hansen til en fin redning fra distancen.

Vejle startede godt men måtte give fortabt mod mestrene fra Midtjylland. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ellers vågnede folk på Vejle Stadion først igen, da Paulinho efter en halv time begik et grimt frispark, hvor han kom alt for sent i en glidende tackling nær eget felt.

Dommer Morten Krogh undlod dog at vise FCM-backen sit andet gule kort. Måske i erkendelse af, at den første advarsel til brasilianeren var tynd. Men den forklaring holder ikke i retten.

Svagt af Morten Krogh, der i sidste uge var hård ved midtjyderne, da han i VAR-vognen ikke skred ind og dømte det straffe, Dion Cools retteligt skulle have haft mod AaB. Sådan bliver der givet og taget i fodbold. Også efter opfindelsen af VAR…

FC Midtjylland kunne ikke dirke vejlenserne op i åbent spil, men i første halvlegs tillægstid fik ulvene et hjørnespark, som blev slået direkte ind i hovedet på Erik Sviatchenko, der headede sit første sæsonmål i kassen.

Elendig opdækning af værterne, der lod FCM-kaptajnen løbe helt fri med et simpelt løb mod forreste. Der blev uden tvivl bandet på rumænsk/spansk/engelsk/svensk i Vejles omklædningsrum i pausen…

Uanset sproget, så hjalp gloserne. Vejlenserne vågnede fra de døde efter pauseteen, og efter 10 minutter drønede Wahid Faghir kuglen på tværstangen, der ryster endnu.

Den 17-årige VB-angriber satte både Sviatchenko og Scholz, inden han kanonerede sin afslutning af sted. Faghir bliver dyr for udenlandske bejlere…

Alexander Scholz punkterede kampen på et straffespark. Foto: Lars Poulsen

Værternes opblomstring blev stoppet efter 65 minutter, da alle troede, FCM skulle have hjørnespark. Efter lang tids VAR-tjek viste det sig dog, at Mads Greve i situationen ramte Anders Dreyer i stedet for bolden i feltet. Derfor pegede Morten Krogh på pletten. Og helt korrekt, viste det sig.

Alexander Scholz omsatte sikkert straffesparket, og så stod der ellers midtjysk cruise control på resten af kampen med blikket rettet mod Champions League-dysten mod Liverpools ungdomsmandskab i næste uge.

