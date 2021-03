Tordner mod beslutning: Skandaløst!

Reaktioner fra klubberne

FCK: Vi forstår det ikke

- Vi er meget skuffede og forundrede over, hvorfor vi skal proppes ned i en syltekrukke igen. Nu vil man nedsætte en ny ekspertgruppe, der skal se på det, mens SSI har fastslået, at smitterisikoen ved Superligamodellen er 'lav'. Samtidig har vi gennem snart et år igen og igen fremvist vores planer og endda bevist dem i praksis som effektive med 46 kampe uden et eneste smittetilfælde, hvilket man også fra politisk side har rost. Nu står vi med følelsen af, at vi starter forfra og undrer os over, hvorfor den ekspertgruppe ikke kunne have påbegyndt det arbejde for længst, ikke mindst med henblik på, at der er en historisk EM slutrunde på dansk grund om få måneder, siger direktør i Parken, Lars Bo Jeppesen

- Alle klubber, Divisionsforeningen og DBU har løbende leveret - opfordret og uopfordret - analyser, vurderinger og rapporter til partierne og diverse styrelser. Der er brugt millioner af kroner på at holde hånden under branchen og skabe løsninger, siger Lars Bo Jeppesen.

- Vi anerkender naturligvis, at pandemien er meget alvorlig men vi er sikre på, at vi kan have tilskuere på en forsvarlig måde, og eksperterne vurderer, at risikoen er lav. Derfor forstår vi ikke, at vi igen skal parkeres på ubestemt tid, selvom vi da glæder os over, at ekspertgruppen nu skal være 'hurtigtarbejdende'. Fodbold er ikke bare vigtigt som en del af vores kulturliv og folks mentale sundhed, men det er også en branche med en masse arbejdspladser, der er på spil, siger han.

AaB: Også afgørende for næste sæson

- Hvis vi først får et svar fra den arbejdsgruppe i slutningen af maj, bliver det svært at nå at få mange tilskuere ind og dermed få en god afslutning på sæsonen, siger administrerende direktør, Thomas Bælum.

- Men i forhold til næste sæson, er det meget afgørende, hvordan man slutter denne sæson af.

- Vi havde håbet at få en del spillerunder med folk på stadion, så vi kunne lave en god afslutning og dermed starte med speederen i bund og indhente noget af det tabte, når næste sæson begynder i juli.

Den må du lige uddybe…

- Jo mere ramasjang, man slutter en sæson af med, jo flere kommer der på stadion sæsonen efter. Det ser man år efter år.

- I år ser vi frem mod en spændende afslutning, og med gode kampe med tilskuere på tribunerne, ville sandsynligheden for, at der kommer mange flere tilskuere til de første kampe næste sæson være større.

- Det får vi ikke mulighed for nu.

- Vi håber selvfølgelig, at folk vrimler til, når det åbner, men det er nok realistisk, at der vil være en form for indkøring. Den kunne vi havde brugt foråret på.

- Jeg er ærgerlig over det, for vi har ventet i lang tid, og vi har bevist, at vi kan håndtere superligaordningen med en tredjedel fyldt uden beviselige smittetilfælde. Og så er det jo udendørs, hvor smitten er væsentlig mindre.

Randers: Det kommer bag på os

- Jeg stiller mig lidt undrende, for vi har jo vist i Superligaen, at vi kan håndtere flere tilskuere på stadion, siger sportslig direktør Søren Pedersen til Ekstra Bladet.

- Ja, det kommer bag på mig, når der nu er lagt så meget arbejde i ordningen med at få folk tilbage og sikkerheden, der er forbundet med det.

- Vi havde jo forventet, at det ville ske umiddelbart efter påske.

- Vi vil fra klubberne selvfølgelig gå gennem Divisionsforeningen og derigennem forsøge at lægge pres på for at få tilskuere tilbage på stadions.

- Det betyder jo utrolig meget for vores produkt. For der er stor forskel på, om der er tilskuere eller ej.

Lyngby: Vi bliver holdt hen

- Vi er skuffede, fordi vi bliver holdt hen på trods af det store ansvar, vi har taget med at få lavet de rigtige smitteforebyggende tiltag på stadion. Vi havde håbet på en lille åbning efter påske, om ikke andet så en tilkendegivelse af, at vi kunne åbne for tilskuere med coronapas sammen med de øvrige erhverv i april. Det blev det ikke, og det er frustrerende, for vi er klar og har været det længe, siger adm. direktør Andreas Byder.

- Jeg har meget svært ved at se, hvad den ekspertgruppe skal finde ud af, som ikke allerede er belyst. Superliga-ordningen er veldokumenteret, den er udarbejdet i tæt samarbejde med myndighederne og har været under observation fra flere myndigheder, da ordningen var i brug i sommer. Det er svært at se, hvad der kan komme af overraskelser for regeringen, siger han.