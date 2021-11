Total ydmygelse: Det pisser mig af

Se højdepunkterne fra kampen i bunden af artiklen

Sønderjyske led søndag aften et ydmygende nederlag i Superligaen, da holdet tabte hele 0-6 hjemme til Silkeborg.

Den rutinerede midtbaneprofil Mads Albæk var slemt skuffet efter det klare nederlag, som efterlader Sønderjyske på 11.-pladsen med 9 point for 14 kampe.

- Det var ikke okay. Vi er sindssygt skuffede, lægger os fladt ned og tager de hug, der kommer.

- Vores præstation pisser mig af, og vi spillere må kigge indad, siger Albæk.

Sønderjyske gik ellers ind til søndagens kamp efter en succesoplevelse i Sydbank Pokalen, da holdet onsdag havde sendt AGF ud.

Det ærgrer Albæk, at den gode præstation i Aarhus var så langt fra at blive gentaget søndag i Haderslev.

- Vi kæmpede med alt, hvad vi havde i de 120 minutter mod AGF i onsdags. Det var en pragtpræstation, og jeg håbede derfor, jeg ville se noget mere i denne kamp.

- Jeg havde en god følelse før kampen, og at tabe 0-6 på hjemmebane er skuffende, siger han.

Anfører Marc Dal Hende mener ikke, at spillerne kan gøre meget andet end at beklage over for Sønderjyskes tilhængere.

- Folk møder op her på Sydbank Park og forventer at få en helhjertet indsats, og vi kan ikke være det bekendt. Var jeg tilskuer, var jeg gået efter 60 minutter, og jeg kan kun undskylde på hele truppens vegne, siger Dal Hende.

- Vi må bare indrømme, at det var under al kritik. Hverken viljen eller attituden var der.

- Silkeborg spillede pisse godt, og de spillede uden om os hver gang. Det er en svær tid i Sønderjyske lige nu, og vi skal til at kigge os selv i spejlet, siger anføreren.

Sønderjyske-træner Michael Boris var i minutterne efter kampen ikke meget for at pege på, hvad der gik galt i opgøret.

Men de næste dage vil ydmygelsen blive vendt og drejet.

- Vi må tale om det. Det er den samme trup, som har vundet kampe her, for nylig har gjort det godt mod FCK og netop er gået videre i pokalen.

- Silkeborg spillede den perfekte kamp, og de ødelagde os, men vi må tale en masse om denne kamp og analysere den, siger Boris.

Sønderjyskes næste kamp er mod Superligaens andet bundhold, Vejle.