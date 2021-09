Total ydmygelse: FCK rejser sig mod FCN

FCK-træner Jess Thorup havde brug for en trodsreaktion fra sine spillere, en god trænerpræstation fra sig selv og et overbevisende resultat, da FC København gæstede FC Nordsjælland efter en grim uge med to grimme nederlag.

Og både han og spillerne leverede varen med en flot 5-1 sejr i Farum.

FCK, der – fraset Rasmus Falk - var tilbage i stærkeste opstilling efter ugens mislykkede pokaleksperiment på Falster, og de 11 udvalgte var klar til at revanchere den triste uge, der også talte et hjemmenederlag til FC Midtjylland.

Der var masser af gennembrudsvilje og også mere kreativ snert i opspillet, og i det 19. minut gav det bonus med et smukt, smukt mål med bidrag fra hele fem mand.

Nicolai Boilesen slog en dyb bold til Lukas Lerager, der lagde af til Jonas Wind, der hurtigt sendte den videre ud på venstrekanten til William Bøving, som straks sendte den på tværs af feltet til Jens Stage, der kunne skubbe bolden ind til et mål a la FC-Kollektiv.

Målfesten er skudt i gang i Farum. FCK'erne jubler efter Jens Stages åbningsmål. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet, der med de mange medrejsende FCK-fans næsten var på udebane, var dog også veloplagte i modstandernes straffesparksfelt, og ikke sjældent var det en meget veloplagt Oliver Villadsen, der førte bolden farligt fremad over højre flanke.

Et par gange blev der forgæves appelleret for straffespark, og da Magnus Kofod forsøgte sig, afværgede Kamil Grabara.

FC Nordsjælland fik en dramatisk optakt, da målmand Eduardo Dos Santos Haesler fik en knaldhård bold i hovedet under opvarmningen og måtte opgive at spille. I hans sted trak 19-årige Emmanuel Ogura handskerne på. Og efter 24 minutter måtte også forsvarsstyrmand Kian Hansen lade sig udskifte med Maxwell Woledzi.

Det var en helt tredje forsvarsspiller, der kort efter pausen kom i centrum på negativ vis, da Jonas Wind fornemt lobbede Kevin Diks fri i højre side af feltet, hvorfra han fik sendt et hårdt og fladt indlæg ind foran mål. En hårdt presset Mads Døhr Thychosen kurede bolden i mål.

FCK-træner Jess Thorup havde brug for et stærkt svar fra sine spillere, og det fik han i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det var lidt af en mavepuster for de rødklædte, men Adamo Nagalo fandt medicinen frem kun tre minutter senere, da han smukt svævende headede Andreas Schelderups hjørnespark i kassen.

Og målfrekvensen fortsatte såmænd. For et par minutter senere havde FCK frispark midt på FCN’s banehalvdel, og det skruede Pep Biel over i panden på Davit Khocholava. Han headede på tværs til Kevin Diks, som sikkert headede ind til 3-1.

Kevin Dicks header 3-1 målet i kassen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Der gik til gengæld hele syv minutter, før Pep Biel gjorde det til 4-1 med et elegant lob over den ellers ikke uefne reserve i FCN-buret, og så gjaldede FCK-sangene uden hørbar konkurrence resten af kampen.

Den fik endnu et drej på volumenknappen, da netop indskiftede Isak Bergmann Johannesson fik sidste fod på et angreb, hvor Wind spillede Biel, hvis skud blev blokeret. Det var islændingens første mål for FCK, der på dagen atter lignede et rigtigt tophold.