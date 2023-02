FC Midtjylland lignede sig selv igen mandag aften, da de moste lokalrivalerne fra Viborg med hele 4-0.

Ulvene fra heden scorede tidligt både i første og anden halvleg, og det var noget, der irriterede Viborg-anfører Jeppe Grønning grænseløst meget, og han kalder præstationen for naiv.

- Det er bare naivt, den måde vi gør det på. Det er totalt amatøragtigt. Vi kan ikke være det bekendt, sagde en frustreret Grønning til Viaplay og fremhæver afgørende situationer, der kostede dyrt.

- Vi giver to mål væk på vores egne hjørnespark. Vi fejler totalt i afgørende situationer, og det skal vi rette op på.

Den 31-årige midtbanekriger er dog ikke nervøs for, at nederlaget kommer til at have betydning for resten af sæsonen.

- Vi havde en god pre-season, og selvom vi taber stort i dag så er jeg ikke nervøs. Fodbold er sort og hvidt og lige nu ser det ikke godt ud, men vi skal nok komme tilbage.

- Kynismen var til forskel

Viborg-træner Jacob Friis måtte rose det skarpe FC Midtjylland-hold efter kampen, og er enig med Jeppe Grønning i, at de personlige fejl blev for dyre.

- Der var kynisme til forskel. Cadeau til modstanderen i dag for at de var effektive, siger Jacob Friis i Viaplay-studiet efter kampen

- Vi kokser voldsomt på deres to omstillingsmål, og efter 60 minutter var det ikke kønt fra vores side, siger Jacob Friis, der dog ikke vil male fanden på væggen.

- Vi skal ikke male fanden på væggen. I dag tabte vi fortjent til et godt Midtjylland-hold, men jeg synes vi så flere gode ting fra os. Den første time var vi gode, så jeg er ikke nervøs.