Totalt isoleret: - Der eksisterer ikke tryllestøv

Efter sidste weekends nederlag til Silkeborg, hvor Vejle Boldklub lukkede fire mål ind, fortalte Peter Sørensen til pressen, at sådan noget ikke måtte ske igen.

Fredag aften tog den rutinerede træner og spillertruppen hjem til Vejle med seks indkasserede mål mod OB.

- Vi blev udspillet inde i feltet. Det virkede passivt, og det er sjældent det er en god idé at være passiv i eget felt, fortæller Peter Sørensen.

- Vi er nødt til at se trolden i øjnene og sige, at dette er langt fra godt nok, vi må få analyseret tilgangen til de endelige situationer. Der er meget arbejde foran os. Der eksisterer desværre ikke tryllestøv.

Da Ekstra Bladet spørger ind til de 29 mål, som Vejle har måtte hente i eget net denne sæson, svarer Sørensen med et glimt i øjet, at han godt kender til tallene.

Peter Sørensen erkender, at Vejle blev udspillet. Foto: Claus Fisker

- Mit greb kan være at skifte lidt på holdet, og det blev det ikke bedre af.

Han havde valgt at bruge kroatiske Denis Kolinger i sin bagkæde, som mødte op til kampen med et blåt øje, som hvis han var blevet knock-outet i en boksekamp.

Trods klodsede fejl fra spilleren sagde Sørensen, at han ikke blev bragt i spil for tidligt.

- Vi bringer ikke nogen i spil, som ikke er klar til at spille.

Den erfarne træner overtog Vejle i august, efter Carit Falch blev fyret efter to måneder i klubben. Selv har han ikke hørt noget kritik fra ledelsen.

- Jeg har ikke oplevet, at der ikke er opbakning.

- Træneren står med det overordnede ansvar for, at truppen leverer. Så hvis der er ærgrelse over, at jeg ikke har kunnet få bedre resultater, så kan jeg godt forstå det.

