Totalt slagtet

FC Midtjylland fik ikke point med hjem fra Portugal i midtugen, men de fik noget endnu vigtigere med hjem.

Junior Brumados far.

Det er snart tre år siden teenageren Junior Brumado skiftede til den jyske hede. Søndag var første gang, at hans far så sønnike boltre sig på hjemmebane.

Bare en halv time skulle brasilianeren bruge til at banke tre kasser ind og danse sin helt egen regndans hen over de ellers ganske formstærke gæster fra AGF.

Sådan får man farmand til at tænke på samba og varme aftener frem for silende oktober-støvregn i et industrikvarter mellem to motorvejsafkørsler i Herning.

FC Midtjylland har flere gange døjet en del med AGF på eget græs, men Junior Brumado beviste, at aarhusianerne denne sæson ikke bliver en trussel.

Bare efter fire minutter indledte brasilianeren sit store show, da han huggede opvisningen i gang fra kanten af feltet.

Det mål opstod efter stor passivitet i AGF-forsvaret, og det blev en tendens der karakteriserede gæsternes første halvleg.

Man skulle til tider skulle tro, at de havde kigget på navnene i FC Midtjyllands opstilling og troet, at Junior Brumado betød de var oppe mod et hold med juniorer, og derfor ikke skulle give alt.

Værst var det, da en hårdt belastet Oliver Lund akkurat fik forpurret et ulveangreb efter 26 minutter.

U21-landsholdets Sebastian Hausner valgte i den følgende sekvens at tage tidlig fyraften, så Pione Sisto helt upresset kunne spille Paulinho fri til 3-0.

Kynisk hjemmehold

Fire minutter senere lænede AGF sig op ad en kæmpelussing, da Junior Brumado fuldendte sit show ved at heade eftermiddagens tredje træffer ind på et vidunderligt oplæg fra Gustav Isaksen.

AGF blev skilt ad af et kynisk hjemmehold, der stort set scorede på alt i den første halve time, mens AGF's behjertede forsøg på at gøre noget blev afvist.

Patrick Mortensen blev indhentet af Henrik Dalsgaard, da han blev spillet fri og Mustapha Bundu helkiksede sit forsøg.

4-0 holdt til pausen, og så skulle FC Midtjylland bare trille sejren hjem.

Anden halvleg blev derfor slet ikke samme opvisning, og det feststemte hjemmepublikum fik tid til at erindre, at FC Midtjylland faktisk spillede i den omdiskuterede turkise trøje, som til forveksling minder om grøn.

'FC Midtjylland er sort og rød' lød fra tribunerne inden det hele atter gled over i fejring af den overbevisende 4-0 sejr.