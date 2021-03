Tottenham-sammenbrud koster Danmark

Dansk fodbold er stadig ikke sikret to sæsoner med fem hold i Europa. Torsdagens resultater i Europa League gik ikke Danmarks vej

I den kommende sæson sender Danmark fem hold ud i Europa, og sådan bliver det formentlig også i sæsonen 2022/23.

Men dansk fodbold må bide negle lidt endnu.

Torsdagens resultater i Europa League gik ikke Danmarks vej, og det er fortsat ikke 100 pct. sikkert, at dansk fodbold bevarer pladsen i den europæiske top-15 sæsonen ud.

Fire lande havde før torsdagens runde stadig en teoretisk mulighed for at overhale Danmark på 14. pladsen. To af dem lever fortsat.

Dinamo Zagreb sendte sensationelt Tottenham ud.

Kroaterne, der har danske Rasmus Lauritsen på holdet, havde tabt 0-2 i London, men vandt 3-0 i Zagreb efter forlænget spilletid.

Dinamo Zagreb-spillerne kunne næsten ikke tro, at de havde sendt Tottenham ud. Foto: Damir Sencar/Ritzau Scanpix

Også tjekkiske Slavia Prag gik videre. Alexander Bah & co. vandt 2-0 i Glasgow og sendte Rangers ud med en samlet 3-1-sejr.

Derimod har græske Olympiakos trods en sejr over Arsenal og schweiziske Young Boys udspillet deres rolle.



Nummer 14 og 15 får to hold med i Champions League-kvalifikation, pokalvinderen indtræder i Europa League-kvalen, mens de to sidste hold skal forsøge at kvalificere sig til den nye Conference League.



får to hold med i Champions League-kvalifikation, pokalvinderen indtræder i Europa League-kvalen, mens de to sidste hold skal forsøge at kvalificere sig til den nye Conference League. Nummer 16 får kun sin mester i Champions League-kvalen, og holdet træder ind allerede i 2. kvalifikationsrunde. Landets tre øvrige deltagere bliver placeret i kvalifikationen til Conference League, der hverken sportsligt eller økonomisk kan måle sig med Europa League.

Danmark kan leve med, at enten Kroatien eller Tjekkiet går forbi, men ikke dem begge. Danmark har stadig godt fat i 14. pladsen, og det det vital betydning, at vi er i top-15.

Selvom Kroatien og Tjekkiet trak ind på Danmark torsdag aften, er der stadig en pæn margin.

Både Dinamo Zagreb og Slavia Prag skal nå finalen uden at sætte meget til undervejs, for at Kroatien og Tjekkiet kan overhale Danmark.

Dansk fodbold kan håbe, at de to klubber mødes i kvartfinalen, for så er sagen klar.

Fredag middag er der lodtrækning til kvartfinalerne i både Champions League og Europa League. Du kan følge lodtrækningen live her på ekstrabladet.dk.

