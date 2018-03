Trænerne får mundkurv på: Må kun tale pænt om Superligaen

Efter Hobro og Silkeborg sidste lørdag havde spillet 1-1 kritiserede Peter Sørensen ligastrukturen. Han fremførte, at det ikke er særlig godt at blive nummer 10 eller 11. Det skete med udgangspunkt i, at han er af den opfattelse, at ligastrukturen er lavet ud fra en underholdningsmæssig værdi frem for et fokus på det sportslige.

Hans kollega Thomas Thomasberg udtrykte ved samme lejlighed sin utilfredshed med, at de to sidste spillerunder i grundspillet ikke spilles samtidig, så nogen kan drage fordel af andres resultater.

Trænerne i Silkeborg og Hobro var i sidste spillerunde ude med kritik af strukturen og kampafviklingen. Men det var lige på grænsen for, hvad trænerne kan tillade sig at udtale om Superligaens nye struktur.

Har fået hold kæft-bolsje

Divisionsforeningen har – groft sagt – udstyret alle trænerne og spillerne med et hold kæft-bolsje, når det handler om kritiske røster om turneringsformen i Superligaen.

Baggrunden er, at klublederne i landets bedste række er blevet enige om, at man ønsker en mere positiv tone omkring Superligaen og hele produktet. Reglerne er blevet indført, fordi der var intern irritation over, at klubbernes eget produkt til tider blev ’slagtet’ af egne folk.

- Vi har i fællesskab besluttet, at vi evaluerer strukturen og turneringsformen, når denne sæson er overstået. Det er korrekt, at vi indtil da har henstillet til, at der ikke kommer kritik i det offentlige rum. Det handler om, at vi først tager diskussionerne internt, forklarer Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Det giver ingen mening at tage diskussionen om turneringsform og struktur nu. Det her handler om, at vi ønsker kampene skal spilles først, så vi undgår for meget støj. Siden tager vi debatten, hvor der vil være frit slag i bolledejen, forklarer han.

Meldingen fra klubbernes direktør falder helt i tråd med de samtaler Ekstra Bladet de seneste dage har haft med en række fremtrædende personer i superligaregi. Her har ingen haft lyst til at udtrykke deres personlige holdning til hverken struktur eller turneringsform. Alle er meget tilbageholdende og påpasselige i forhold til, hvad de får sagt om emnet.

Claus Thomsen (t.v) og klublederne er blevet enige om, at trænere og spillere ikke må udtale sig negativt og kritisk om superligastrukturen. De skal tage debatten internt først. Foto: Jens Dresling.

Rigtigt med et slutspil

Claus Thomsen er dog af den klare overbevisning, at det har været det rigtige at ændre strukturen, så der nu er både et slutspil og et gruppespil, hvor der kun er en direkte nedrykker fra Superligaen.

- Spændingen og den spillemæssige intensitet er blevet løftet. Det er der bred enighed om. Det kan godt være, at småting skal justeres. Men det må vi se på efter sæsonen, forklarer Claus Thomsen.

Forskellen på top-6 og gruppespillet er mindst tre mio. kr. På den måde står der meget på spil for Horsens, Hobro, OB og SønderjyskE den kommende weekend.

Når klubberne mødes efter sæsonen kan superligaklubberne sagtens vedtage ændringer, der kun vedrører Superligaen. Her skal der bare være 3/4 ¾ flertal for at få nye tiltag ført ud i livet. Hvis klubberne begynder at ændre på antallet af hold i ligaen, skal klubberne fra 1. og 2. division med i beslutningsprocessen. Her skal der også være ¾ flertal for at få en ny model ført ud i livet. Dog kan det først ske fra sommeren 2019.

