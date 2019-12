Trænerne har stemt: Superligaens bedste kåret

For første gang siden efteråret 2015 er det en spiller fra en jysk klub, der vinder en af Tipsbladets profilkåringer.

De 14 Superliga-trænere har denne gang stemt den 28-årige forsvarsspiller Erik Sviatchenko fra FC Midtjylland ind som vinder af Efterårets Profil. Den tidligere landsholdsspiller vinder prisen foran Brøndby-angriber Kamil Wilczek og FC København-kaptajn Carlos Zeca.

Med 54 stemmer endte Sviatchenko med ni flere end både Zeca og Wilczek, og seks af 13 cheftrænere (Brian Priske kunne ikke stemme på egne spillere) endte med at give topkarakter til FC Midtjylland-profilen.

AaB-træner Jacob Friis gav Sviatchenko topkarakter, fordi spilleren har hele pakken:

- Erik Sviatchenko er en fantastisk dygtig stopper, som er stærkt medvirkende til, at FCM har ligaens stærkeste defensiv. Han er duelstærk, stærk i hovedspillet, har fart og er rolig på bolden. Og han har vinderattitude, lyder det.

Også Randers-træner Thomas Thomasberg har givet topkarakter til Erik Sviatchenko.

- FCMs defensiv gør, at de fører rækken suverænt, har spillet til 0 så mange gange og givet få chancer væk. Den gives ligeså meget til Scholz, men jeg synes, Erik er lederen, der går forrest med attitude og hårdt arbejde. Han udstråler ro, vilje og overskud på banen og er en evig trusssel på offensive dødbolde. Hvis de tekniske evner var bedre, var han sikker starter på landsholdet. Den vigtigste brik i FCM’s puslespil for succes.

Erik Sviatchenko fejrer sejren over FCK tilbage i november med hjemmepublikum. Foto: Jens Dresling

Ikke overraskende er den 28-årige forsvarsspiller stolt over at være blevet kåret til Efterårets Profil i Superligaen.

- Det er en af de største anerkendelser, man kan få i Danmark. Det er Tipsbladets kåring, der har eksisteret i mange år, og der er nogle store navne på listen af tidligere vindere.

- Det betyder noget, når det er kollegerne eller trænerne, der stemmer. De ser objektivt på spillet og har så valgt at stemme på mig. Det er jeg glad og stolt over, også med tanke på, at andre spillere har spillet et flot efterår.

- Jeg synes selv, jeg har leveret godt og stabilt, og det her er en stor ære og hæder for mig. Men det er også en stor cadeau til vores hold. Vi har leveret stærkt spil på et højt niveau og ligger efter 19 kampe på et pointsnit omkring 2,6 per kamp. Vi har indkasseret ti mål i 19 kampe, og den her kåring er både et personligt skulderklap såvel som en anerkendelse af mine holdkammerater og hele holdet. Jeg vil gerne nævne min partner-in-crime i midterforsvaret, Alexander Scholz, og vores keeper, Jesper Hansen, der ligger inde centralt med mig, men der skal også gå stor ros til resten af spillerne, siger forsvarsspilleren.

Du kan i Tipsbladet fredag læse et stort interview med Erik Sviatchenko, der fortæller om kåringen og efteråret. Du kan også se navnene på alle de spillere, der fik stemmer til kåringen af Efterårets Profil - du kan også se, hvordan de 14 cheftrænere stemte.

Tipsbladet findes som indstik i Ekstra Bladet hver fredag.

Tipsbladet har uddelt Efterårets Profil siden 1995, mens Forårets Profil er blevet uddelt siden 1999.

