Træt af rødt kort: - VAR spiller fallit i den situation

I dagens kamp mellem AC Horsens og Randers oplevede man, at Bjarke Jacobsen fra førstnævnte klub blev vist ud, da et gult kort blev omstødt til et rødt kort efter et gennemkig i det VAR-system, som i denne sæson indtræder i dansk fodbold.

Det var dog langt fra en kendelse, som AC Horsens' cheftræner, Jonas Dal, kunne forstå. Det gør han klart i et interview med Horsens Folkeblad.

- VAR spiller fallit i min bog i den situation. Det var for hårdt dømt. Som jeg har forstået VAR, skal det tages i brug, når noget er en klar og tydelig fejldom, siger Horsens-træneren og fortsætter:

- Her måtte dommeren ud og se situationen igennem langsomt billede for billede flere gange, før han ændrer sin dom, lyder det fra Jonas Dal.

Han peger endvidere på, at hvis sådan en situation er standarden for et rødt kort, så kommer man til at se mange af dem i Superligaen.

Desuden endte AC Horsens med at tabe med 0-3, hvor to af målene kom efter Bjarke Jacobsens udvisning.

Næste opgave for AC Horsens er mod AaB.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Se også: Dramatik og VAR-udvisning i Randers' premieresejr

Se også: FCK og Wilczek på randen af ydmygelse i vildt drama

Ekspertens råd: Husk denne tommelfingerregel