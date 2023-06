Transfer-festen fortsætter: OB henter tysker

Man kan efterhånden ikke nå at følge med i OB, som i det indeværende transfervindue har hentet den spiller efter den anden, og det ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Lørdag bekræfter Superliga-klubben på sin hjemmeside, at endnu en spiller er føjet til lønningslisten.

Der er tale om den 26-årige midtbanespiller Sven Köhler, som kommer til Odense fra 3. Liga-klubben VfL Osnabrück.

Köhler har skrevet under på en treårig aftale.

OB kan også være stolte over, at tyskeren ifølge medier afviste klubber som Hamburger SV og FC Heidenheim for at sætte sin underskrift på en kontrakt med odenseanerne.

Andreas Alm og co. sagde forleden farvel til anfører Jeppe Tverskov, og nu er erstatningen så fundet.

Det er synd at sige, at fodbolddirektør Björn Wesström har ligget på den lade side i forhold til at forstærke truppen.

Ind er også kommet navne som Mohamed Buya Turay, Rami Al-Hajj, Johannes Selvén, Leeroy Owusu, Sauli Väisänen og Don Deedson Louicius.