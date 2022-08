Transferbombe i FC Nordsjælland: Henter Wahid Faghir

FC Nordsjælland har på transfervinduets sidste timer sikret sig lidt af en forstærkning i form af den tidligere Vejle-komet Wahid Faghir.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Angriberen kommer til FC Nordsjælland på en lejeaftale.

Faghir blev sidste år solgt fra Vejle Boldklub til tyske VfB Stuttgart i en for Vejle historisk handel i omegnen af 50 millioner kroner.

Opholdet i det tyske har dog været med blandet succes, og nu vender Faghir hjem til Superligaen, hvor han i sine 33 optrædener for Vejle skambrillerede, inden han drog til Bundesligaen.

I den bedste tyske fodboldrække har Faghir dog ikke fået ét minuts spilletid siden december sidste år. I alt har han syv gange optrådt for Stuttgarts førstehold.

Tyske Bild skrev i sidste uge, at Stuttgart som følge af dette havde besluttet sig for, at den danske U-landsholdsspiller denne sommer skulle videre, og ifølge mediet krævede klubben i omegenen af 4,5 millioner euro, cirka 34 millioner kroner, for stortalentet.

Løsningen er blevet en lejeaftale med FC Nordsjælland, der i skrivende stund topper Superliga-tabellen med 16 point i syv kampe.

Her håber man, at Faghir kan finde tilbage til den form, han forlod Superligaen i.

Wahid Faghir står noteret for seks U21-landsholdskampe.