Transferbomben går verden rundt

Det var noget af en en transferbombe, AGF detonerede, da århusianerne søndag kunne præsentere Jack Wilshere i den hvide trøje.

Spillere med 34 landskampe for England, to FA Cup-triumfer med Arsenal og en plads på årets PL-hold på CV'et er mildest talt en sjældenhed på disse breddegrader.

Og korttidskontrakten har da også vakt opsigt udenfor den hjemlige andedam.

The Sun kalder Wilsheres danske aftale for en 'chok-transfer', og undrer sig over, at det forhenværende supertalent ikke bliver blandt de bedst betalte hos AGF, der i avisen og flere andre engelske medier noget kuriøst omtales som det her i landet sjældent benyttede fulde klubnavn, Aarhus Gymnastikforening.

Den engelske avis konstaterer således, at Jack Wilshere med en ugeløn på godt 44.000 kroner eksempelvis tjener mindre end Patrick Mortensen.

Goal.com nøjes med at konstatere, at Jack Wilshere fortsætter karrieren i dansk fodbold, men påpeger, at englænderne ikke har spillet en officiel kamp siden maj 2021.

I Sverige genbruger Aftonbladet 'chok'-formuleringen, og konstaterer, at den tidligere Arsenal-stjerne fortsat 'er en stor profil indenfor fodboldens verden'.

Jack Wilsheres skifte til AGF vækker opstigt. Foto: AGF

Den svenske avis fokuserer dog også på de mange måneder uden spilletid, men glæder sig over, at den svenske AGF-duo Eric Kahl og William Eskelinen kan ende på samme holdkort som det nye celebre ansigt i truppen.

Hos norsk TV2 skriver man, at den nye AGF-spiller har haft svært ved at finde en klub, siden han forlod Bournemouth, og tager ellers de nationale briller på, og tilføjer, at han under det nylige træningsophold i sin tidligere klub Arsenal har haft fornøjelsen af at spille sammen med Martin Ødegaard.

Jack Wilshere kan få sin AGF-debut allerede fredag, hvor aarhusianerne gæster Vejle.

- Han er klar til vores næste Superliga-kamp mod Vejle, siger AGF's sportschef, .Stig Inge Bjørnebye, til Discovery+.

- Han er stadig sulten, og han er lige fyldt 30. Han har haft nogle udfordringer med skader, men han har trænet godt og har været omkring førsteholdet i Arsenal de seneste fire måneder. Han har ikke misset en eneste træniing, lyder det fra Anordmanden.

