Transfervinduets vindere og tabere

Viborg FF

Viborg må undvære en stor offensiv drivkraft i Christian Sørensen, der er skiftet til FCK. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Transfervinduet helt kort: Tung back-arv skal fyldes ud

Ekstra Bladets vurdering: Svækket

Tabet af Christian Sørensen unægteligt til at kunne mærkes. Venstrebacken var instrumental for især offensiven i sidste sæson, og i indeværende har han allerede lavet to mål og tre assist i Superligaen. Fredberg skal dog have ros for hurtigt at finde en erstatning i 21-årige Oliver Bundgaard frem for en panikløsning, som man kunne frygte. Ham er der bestemt perspektiver i. Viborg har derudover måttet tage afsked med profiler fra sidste sæson som Tobias Bech, Lars Kramer og Younes Bakiz, men det var der allerede planlagt efter. Til gengæld kan de glæde sig over at holde fast i Jay-Roy Grot.

Ind: Nicolas Bürgy (Young Boys), Zan Zalatel (NK Celje), Nils Mortimer (FC Barcelona), Jonas Thorsen (AC Horsens), Oliver Bundgaard (Randers FC), Elias Achouri (Estoril Praia), Christian Wagner (Moss FK)

Annonce:

Ud: Christian Sørensen (FC København), Tobias Bech (FC Ingolstadt), Lars Kramer (AaB), Frans Putros (Port FC), Lorenzo Gordinho (HB Køge), Frederik Christensen (FC Fredericia), Younes Bakiz (AaB), Mads Frederiksen (Kontraktudløb)

Dommen: To ud af seks stjerner

OB

OB's nye 10'er, Franco Tongya, har blandt andet en fortid i mægtige Juventus. Foto: OB

Transfervinduet helt kort: Spredehagl

Ekstra Bladets vurdering: Styrket

Björn Wesströms telefonregning er nok højere end sædvanligt efter et meget travlt vindue. Tilgangene af italienske Franco Tongya og gambianske Alasana Manneh på transfervinduets lukkedag kan vise sig at blive rigtig spændende. Men med så mange udskiftninger og forskellige nationaliteter i truppen, venter der øjensynligt også en stor integrationsmæssig udfordring. OB kunne have sat prikke over i'et ved at hente en ny angriber. Der blev arbejdet på Nicolai Jørgensen og Andreas Albers fra Regensburg på lukkedagen, men desværre endte ingen af dem i Ådalen. Derudover har fynboerne hentet målmand Martin Hansen og Bjørn Paulsen, der umiddelbart ligner forstærkninger.

Annonce:

Ind: Franco Tongya (Marseille), Martin Hansen (Hannover 96), Alasana Manneh (Gornik Zabrze), Bjørn Paulsen (Hammarby), Agon Mucolli (Kristiansund), Gustav Grubbe (RB Leipzig), Armin Gigovic (Rostov), Omar Jebali (ES Zarzis), Kanté Kefing (Hafia FC)

Ud: Robin Østrøm (Silkeborg IF), Jens Jakob Thomasen (Nimes), Alexander Juel Andersen (Aalesund), Ryan Johnson Laursen (SønderjyskE), Mikkel Hyllegaard (SønderjyskE), Tariq Ibrahimagic (Næstved BK), Rasmus Nissen (B36 Tórshavn), Sander Svendsen (Viking FK), Moses Opondo (AC Horsens), Mathias Brems (FC Helsingør), Kasper Larsen (Fehérvár), Troels Kløve (SønderjyskE), Mandé Sayouba (FC Helsingør), Christian Vestergaard (Kolding IF), Jonathan Khemdee (Næstved BK), Luca Kjerrumgaard (Nykøbing FC)

Dommen: Tre ud af seks stjerner

AC Horsens

Sportschef i AC Horsens Niels Erik Søndergård kunne præsentere Simon Makienok som afløser for Casper Tengstedt til slut i transfervinduet. Foto: AC Horsens

Transfervinduet helt kort: Angriberrokade

Ekstra Bladets vurdering: Styrket

Annonce:

Horsens måtte slippe brandvarme Casper Tengstedt tidligere i transfervinduet, men på sidstedagen hentede man Simon Makienok, der på mange måder giver mening som en 1:1 erstatning. Oprykkerne har fået en kanonstart på Superligaen, hvor nyindkøbet Samson Iyede og Moses Opondo, som nu er på en permanent aftale, allerede er godt integrerede i Jens Berthel Askous ultradisciplinerede spillestil. Derfor har der heller ikke været behov for at ændre meget hos Den Gule Fare.

Ind: Elijah Just (FC Helsingør), Simon Makienok (FC St. Pauli), Moses Opondo (OB), Samson Iyede (FC Fredericia), Marcus Hannesbo (AaB)

Ud: Tonny Brochmann (FC Fredericia), Jonas Thorsen (Viborg FF), Casper Tengstedt (Rosenborg), Tobias Stagaard (ÍA Akranes)

Dommen: Fire ud af seks stjerner

Randers FC

Vito Hammershøy-Mistrati har skiftet Randers ud med rumænske Cluj. Foto: Jens Dresling

Transfervinduet helt kort: Store profiler bliver

Ekstra Bladets vurdering: Svækket

Annonce:

Med tabet af Vito Hammershøy-Mistrati, som der ikke er hentet en direkte erstatning for, er Randers nok på papiret svækket. En øjeblikkelig andenplads i Superligaen vidner dog om noget andet. Det er en sejr i sig selv, at man har formået at holde fast en profiler som Lasse Berg Johnsen og Tosin Kehinde, mens Odey har stagneret så meget i niveau, at der ikke har været den fornødne interesse. Kan man få ham i gang igen, kan Randers gå en rigtig spændende sæson i møde. Man har desuden formået at erstatte Simon Piesinger ved at hente Daniel Høegh.

Ind: Daniel Høegh (FC Midtjylland), Simon Nordli (Aalesund), Edgar Babayan (Vejle BK), Alexander Stankovic (Middelfart), Mikkel Pedersen (Hobro IK), Adam Andersson (Rosenborg)

Ud: Vito Hammershøy-Mistrati (CFR Cluj), Jonas Dakir (Hillerød), Oliver Bundgaard (Viborg FF), Simon Tibbling (Sarpsborg), Simon Piesinger (Wolfsberger AC), Jesper Lauridsen (Esbjerg fB), Joel Kabongo (Pensioneret)

Dommen: Tre ud af seks stjerner

FC Midtjylland

FC Midtjylland fik tidligt i vinduet sikret Anders Dreyer på en permanent aftale. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladets vurdering: Svækket

Transfervinduet helt kort: Fortiden er fremtiden

Annonce:

FC Midtjyllands vindue snyder lidt, fordi to af de vigtigste nye ansigter faktisk ikke er nye. Anders Dreyers leje blev permanent og Sory Kaba er vendt retur med fornyet motivation. Derfor centrerer bundlinjen sig om den ubalance i truppen, der er udløst af Raphael Onyedika-salget. Afløseren Emiliano Martinez kræver tilvænning. Lækre spillere på midtbanen hvor Evander ikke blev solgt, men Albert Capellas får en opgave med at få styr på den sårbare defensiv, når de seks forreste spillere alle er skolet til at tænke offensivt. Slutindtrykket blev småpanisk med et par lejeaftaler for at få tingene til at gå op.

Ind: Anders Dreyer (Rubin Kazan), Kristoffer Olsson (Anderlecht), Emiliano Martinez (Red Bull Bragantino), Stefan Gartenmann (SønderjyskE), Chris Kouakou (CS Sfaxien)

Ud: Raphael Onyedika (Club Brugge), Marrony (Fluminense), Max Meyer (Luzern), Awer Mabil (Cadiz), Bozhidar Kraev (Wellington), Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart), Victor Lind (HamKam), Nicolas Madsen (Westerlo), Oscar Fraulo (Borussia Mönchengladbach), Daniel Høegh (Randers FC), Tobias Anker (Vendsyssel), Oliver Olsen (Fredericia), Hosine Bility (Mafra), Vágner Love (Recife), Aral Simsir (Lillestrøm), Frederik Heiselberg (Fredericia), Christian Tue (KuPS)

Dommen: To ud af seks stjerner

AGF

AGF har blandt andet forstærket sig i angrebet, hvor de har hentet norske Sigurd Haugen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets vurdering: Styrket

Transfervinduet helt kort: Bjørnen er vågnet

Annonce:

Det har været en skjult velsignelse for AGF, at foråret klaskede så markant sammen, at det stod klart for alle, at David Nielsen måtte videre. Sportschef Stig Inge Bjørnebye har nemlig haft utrolig godt af, at få en cheftræner, Uwe Rösler, ved sin side, som han selv har været med til at vælge. For Rösler køber ind på Bjørnebyes idéer, og det betyder, at mange af de indkøb, der så helt håbløse ud sidste sæson, nu begynder at give mening. Der er atter smil i Smilets By, hvor det er svært at forstå, at foråret var ved at ende i katastrofe. Endnu er Rösler-projektet ungt, men det er svært at være optimistisk efter et vindue, der både udløste store penge og mange lovende nye navne.

Ind: Mads Emil Madsen (Slavia Prag), Sigurd Haugen (Aalesund), Tobias Mølgaard (Vejle), Sebastian Grønning (Suwon Bluewings), Kevin Yacob (IFK Göteborg), Per Kristian Bråtveit (Vålerenga), Jelle Duin (AZ)

Ud: Albert Grønbæk (Bodø Glimt), Daniel Gadegaard (Esbjerg), Jon Thorsteinsson (Leuven), Frederik Ihler (Skive), Jack Wilshere (karrierestop), Viktor Noring (kontraktudløb), Eskild Dall (Ajax), Mustapha Bundu (Anderlecht)

Dommen: Fem ud af seks stjerner

AaB

Tabet af blandt andet Rasmus Thelander efterlader AaB i mangel på lederskikkelser. Foto: René Schütze

Ekstra Bladets vurdering: Svækket

Transfervinduet helt kort: Har du penge så kan du få. Har du ingen så må du gå

Annonce:

Der virkede lovende, da AaB tidligt fik landet en række løfterige navne som Kramer, Sousa og Poulsen. Efterspillet har til gengæld været helt til rotterne. Nordjyderne havde sidste sæson et klart lederskab og en åbenbar styrke i defensiven, hvor Rinne ofte var en ekstra markspiller. Det lykkedes ikke at finde en ny leder, defensiven skal genopfindes uden en spillende keeper. Og værst af alt stak AGF af med den angriber, som skulle forløse offensiven. Det var smertefuldt at se den stolte nordjyske klubs transfervindue gå på grund, fordi pengekassen var tom… om… om (hør ekkoet!). Deadlineaftalen med Younes Bakiz er som det berømte plaster på et åbent benbrud.

Ind: Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Josip Posavec (Hajduk Split), Allan Sousa (Vejle), Lars Kramer (Viborg), Younes Bakiz (Viborg), Killian Ludewig (RB Salzburg)

Ud: Rasmus Thelander (Ferencvaros), Jacob Rinne (Al-Fateh), Kasper Kusk (Silkeborg), Magnus Christensen (Haugesund), Rufo (Sandefjord), Anders Hagelskjær (Sarpsborg), Gudmundur Thorarinsson (OFI Kreta), Andreas Hansen (FC Nordsjælland), Vladimir Prijovic (Krusevac), Robert Kakeeto (Middelfart), Oliver Klitten (Helsingør), Marcus Hannesbo (AC Horsens)

Dommen: En ud af seks stjerner

Silkeborg

Kasper Kusk bliver manden, der skal erstatte Nicolai Vallys i Silkeborgs offensiv. Foto: Silkeborg IF

Ekstra Bladets vurdering: Svækket

Transfervinduet helt kort: Tilbage til start

Annonce:

Kent Madsen kunne ikke nøjes med Conference League-pengene og Rasmus Carstensen-millionerne. Til sidst endte Silkeborg også med at indkassere gevinsten på Nicolai Vallys. Og dermed er cheftræner Kent Nielsen tilbage i muddergrøften, hvis der findes sådan noget på en kunstgræsbane. Den velsmurte Silkeborg-enhed skal nu genopbygges, og det virker uundgåeligt, at Søhøjlandets medaljedrømme smuldrer nu, og hverdagen venter igen. Kasper Kusk er et driftssikkert valg, men Vallys var altså kronjuvelen i et stærkt kollektiv. Ham kommer de til at mangle – Nicklas Helenius og Sebastian Jørgensen kommer til at lide under det.

Ind: Kasper Kusk (AaB), Lukas Engel (Vejle), Tonni Adamsen (Helsingør), Robin Østrøm (OB), Lukas Klitten (Frosinone)

Ud: Nicolai Vallys (Brøndby), Rasmus Carstensen (Genk), Stan van Bladeren (Helsingør), Milan Massop, Nicklas Røjkjær (Fredericia), Frederik Carstensen (Fredericia), Oswcar Fuglsang (Nykøbing)

Dommen: To ud af seks stjerner

FCK

Andreas Cornelius vender hjem til FC København og bliver sommerens største Superliga-signing. Foto: FCK

Ekstra Bladets vurdering: Status quo

Transfervinduet helt kort: Millionerne har det bedst i banken

Mestrene har sat Superliga-rekord for indkøb med tilgangen af Andreas Cornelius, men salget af holdets dygtigste individualist – Pep Biel – kan godt give lidt udfordringer på sigt. Specielt i de store kampe i Champions League.

En erstatning for Biel havde løftet FCK til et nyt niveau, men der kom ingen kreativ kraft ind til mestrene.

Annonce:

FCK-fansene havde helt sikkert forventet noget mere. Endnu en stor aftale specielt efter det lykkes at komme i Champions League og ikke mindst fordi sportschef Peter Christiansen klart har givet udtryk for, FCK vil sætte nye standarder for transfers. Det kan godt være, at sportschefen mener købet af Cornelius er i kategorien nye standarder. Tilgangen af 'Corner' må betyde, at FCK også skal spille på en anden måde. Der skal flere indlæg i feltet.

Ind: Andreas Cornelius (Trabzonspor), Christian Sørensen (Viborg), Lukas Lerager (Genoa), Denis Vavro (Lazio), Mohamed Daramy (Ajax), Viktor Claesson (Krasnodar), Mathew Ryan (Real Sociedad)

Ud: William Bøving (Sturm Graz), Pep Biel (Olympiakos), Jens Stage (Werder Bremen), Andreas Bejlland (Lyngby), Luther Singh (Chaves), Mikkel Kaufmann (Karlsruhe), Robert Mudrazija (kontrakt ophævet)

Dommen: Tre ud af seks stjerner

FC NORDSJÆLLAND

FC Nordsjælland lejede Wahid Faghir i tyske Stuttgart i de døende minutter af transfervinduet. Foto: Silas Stein/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets vurdering: Styrket

Transfervinduet helt kort: Nu sætter vi turbo på

Superligaens tophold har skruet lidt op i jagten på igen at indløse billet til top-6. Specielt tilgangen af Faghir og Roback er stærke tilgange til et i forvejen meget talentfuldt mandskab.

Den flotte start betyder, at Flemming Pedersens tropper allerede er kommet langt. Signalet kan godt betyde, at man vil spille med i kampen om medaljer i denne sæson.

Annonce:

Omvendt ved man, at med mange unge talenter kommer der udsving. Det har vi dog ikke set endnu i denne sæson.

Ind: Wahid Faghir (Stuttgart), Andreas Hansen (AaB), Ulrik Yttergård (Willem), Mads Bidstrup (Brentford), Mahmadou Doumbia (Academie), Emil Roback (Milan), Ben Engdahl (Hammarby)

Ud: Tochi Chukwuani (Lyngby), Magnus Kofod (Venezia), Maxwell Woledzi (Vitoria Guimaraes), Simon Adringa (Brighton), Abu Francis (Cercle Brugge)

Dommen: Fire ud af seks stjerner

BRØNDBY

Brøndby kastede en ordentlig pose penge efter Silkeborgs Nicolai Vallys, der skal løfte offensiven på Vestegnen. Foto: Brøndby IF

Ekstra Bladets vurdering: Styrket

Transfervinduet helt kort: Bagud fra start

De var ufattelig længe om at komme ud af starthullerne. Og lige nu ser vi resultatet af de manglende forstærkninger på stillingen i Superligaen. Det ser ikke godt ud.

Brøndby er tvunget til at ramme en meget stabil stime, hvis holdet skal spille sig ind i top-6. Det er ikke umuligt, men Ohi Omoijuanfo og Nicolai Vallys skal ikke bruge lang tid, før de er faldet til. Ellers er toget kørt.

Annonce:

Billedet i sommerens transfervindue har også været, at Brøndby igen spiller med musklerne. Klubben købte for 54 mio. kr. og solgte for 11 mio. kr., så nettoudgiften er i niveauet 43 mio. kr.

Det er meget efter normale forhold på Vestegnen. Brøndby spiller med musklerne. Men spørgsmålet er om det er sket i rette tide til at indfri de sportslige målsætninger om top-3.

Ind: Ohi Omoijuanfo (Røde Stjerne), Nicolai Vallys (Silkeborg), Daniel Wass (Atletico Madrid), Sebastian Sebulonsen (Viking), Jens Martin Gammelby (Miedz Legnica), Jonathan Ægidius (HIK), Oskar Fallenius (IK Start)

Ud: Andreas Bruus (Troyes), Andrija Pavlovic (kontrakt ophævet), Jagvir Singh (Fredericia), Yousef Salech (HB Køge), Christian Friedrich (Fremad Amager), Rasmus Wikström (SønderjyskE), Andreas Pyndt (Hvidovre)

Dommen: Fem ud af seks stjerner

LYNGBY

Alfred Finnbogason har spillet på fine adresser i udlandet, men skal fremover tørne ud for Lyngby. Foto: Lyngby BK

Ekstra Bladets vurdering: Status quo

Transfervinduet helt kort: Ingen panik – respekt for økonomien

Oprykkerne tænker sig om en ekstra gang, før de bruger penge. Klubben går ikke i panik, selv om de aktuelt er sidst i Superligaen.

Annonce:

Lyngby står bagest i køen, når der skal vælges spillere, fordi de ikke betaler transfersummer. Derfor må de oftest vente til de andre klubber er færdige og se, hvilket ’affald’ der er til overs.

De formåede at holde fast på Adam Sørensen, hvilket er stærkt. Han er et stort talent med god fart og fin teknik. Men det kan være bekymrende, at de ikke evnede at få en midtstopper ind i truppen efter Andreas Bjellands alvorlige skade. Det kan godt blive en udfordring i resten af efteråret.

Offensivt ser de styrket ud med tilgangen af Alfred Finnbogason. Det ligner også en fornuftig aftale de har fået med Tochi Chukwuani, der også var en transferfri spiller.

Ind: Andreas Bjelland (FC København), Mathias Kristensen (Nykøbing FC), Alfred Finnbogason (kontraktfri), Mikkel Juhl Andersen (Nykøbing FC), Tochi Chukwuani (FC Nordsjælland), Frederik Ibsen (Kolding)

Ud: Lasse Fosgaard (Avarta), Christian Jacobsen (Hvidovre), Frederik Schram (Valur Reykjavik)

Dommen: Tre ud af seks stjerner