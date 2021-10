Tre anholdte: Kaotiske scener efter derby

Brøndby tog sejren i det storkøbenhavnske derby, efter kampen opstod der tumult og slagsmål mellem flere fans, og politiet har brugt tåregas i forsøg på at genoprette roen

Brøndby trak sig sejrrigt ud af et dramatisk derby søndag, og dramatikken stoppede ikke ved slutfløjtet.

Københavns Vestegns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der har været flere sammenstød efter kampen.

'Efter kampen har vi haft flere slagsmål mellem forskellige fangrupperinger', skriver Københavns Vestegns Politi i et mailsvar.

Politiet har anholdt tre personer som følge af balladen, og de har set sig nødsaget til at bruge tåregas for at genoprette roen.

Ekstra Bladets mand på stedet melder ligeledes om slagsmål mellem fans af de to fodboldhold. Røgbomber og andre kasteskyts blev smidt frem og tilbage mellem de to grupperinger.

De kaotiske scener skulle være opstået, efter at fans fra begge lejre med mod på slagsmål blæste på politiets adskillelse og søgte direkte mod hinanden.

Politiet havde også brug for tåregas, inden derbyet overhovedet var fløjtet i gang.

Foto: Kenneth Meyer

