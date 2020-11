Tre Brøndby-nederlag i rap: - Kald det ikke krise

Jesper Lindstrøm erkender at nederlaget mod AaB var fortjent, men holder fast i at nederlagsstimen ikke er retvisende billede af klubbens præstationer

AALBORG (Ekstra Bladet): Jesper Lindstrøm ærgrede sig over det tredje Brøndby-nederlag i træk, men den vævre offensivspiller vil på ingen måde høre tale om en begyndende krise på Vestegnen.

- I de andre kampe har vi vist, at vi kan spille med i toppen. Man kan ikke snakke om krise, sagde Brøndby-spilleren efter nederlaget til AaB på 2-1

- Følelsen er god i truppen. Især mod SønderjyskE skal vi jo bare lukke den i første halvleg, og mod FC Midtjylland fører vi 2-0. Men i aften fortjener vi at tabe, erkendte Brøndby-spilleren.

- Det går hurtigt i fodbold. I dag følte jeg, at vi havde den inden kampen for vi kom fra et par gode kampe. Men i dag passede kvaliteten bare ikke, sagde han.

- Jeg ved godt, at vi er et ungt hold, og det må forventes, at der er udsving. Men i aften synes jeg ikke det er det vi ser. Peter Bjur kommer ind og spiller en fin kamp. Han er en offensiv spiller, som også får en assist. Personligt har jeg ikke min bedste kamp, og Rezan Corlu har trænet rigtig godt hele ugen, så det var på sin plads, at der blev forsøgt noget nyt, mente Jesper Lindstrøm.

- Jeg synes, vi mangler noget i den sidste tredjedel af kampen. Den sidste gode berøring. Bare kvalitet, sagde han.

