Tre hovedskader: Ond lyd i Odense

ODENSE (Ekstra Bladet): Det sagde bare SLASK, og lyden blev ikke mindre uhyggelig, når man på et næsten menneskeforladt Odense Stadion kombinerede lyd med replay i slowmotion.

SønderjyskE-spilleren Jeppe Simonsen blev i drev og semikontra fanget i en ond sandwich med en bagfra halsende Mads Frøkjær og en determineret Kasper Larsen. Jeppe Simonsen rendte i ragnarokket ind i en albue og værst: Knaldede derefter ansigtet direkte ind i fynboens hofte, så hovedet nok engang fik et heftigt smæld bagover.

Se eller gense højdepunkterne fra kampen. Video: Discovery Networks Danmark

Det var en ond lyd af alvor, der hvislede op blandt de få tilskuere på hovedtribunen. Efter flere ildevarslende minutter blev en groggy Simonsen iført halskrave båret fra banen og ind til undersøgelse af OB’s læge.

I første omgang ser det heldigvis ud til, at den 21-årige jyde er sluppet uden umiddelbare men.

- Jeg havde lige en kort snak med ham derinde. Han har lidt ondt i hovedet, men det så ikke ud som om, det er værre end det. Han så okay ud, men altså… Jeg er ikke læge. Heldigvis er der stor opmærksomhed på netop hovedskader, sagde anfører Marc Dal Hende efter en kamp, som gæsterne vandt 24-20 – målt på indkast…

Anders K. Jacobsen kommer for sent i en luftduel med Kasper Larsen og måtte gå ud kort efter. Foto Frank Cilius/Ritzau Scanpix

På tavlen stod 1-1 efter et slags, hvor SønderjyskE havde få men de farligste chancer og heldet i overtiden, da Stefan Gartenmanns forsøg blev rettet ind via Jeppe Tverskovs fod.

- De scorer et sindssygt flot langskudsmål, og det må vi bare tage hatten af for, det er stærkt gået, men vi viser topholds-mentalitet og kvalitet ved, at vi IKKE lader os slå ud af det og kommer tilbage og udligner sent i kampen. Et klassisk bundhold havde nok ikke fået point i dag, sagde Marc Dal Hende.

Det var vel ikke den bedste fodboldkamp?

- Det er helt fair at anlægge den betragtning, men generelt i november vil jeg gerne høre, hvor mange gode fodboldkampe, der bliver spillet. Det er nok mest i FC Nordsjælland, og det skal ikke forstås som kritik af banen her. Den bliver bare som så mange andre hurtigt blød og kørt op.

Sønderjyske havde flere folk til tælling: Anders K. Jacobsen måtte ud efter en tabt duel til jernmanden Kasper Larsen, og Eidur Gudjohnsens farlige søn Sveinn Aron måtte acceptere gult for et angreb på målmand Lawrence Thomas, der dog kunne spille færdig.