Tre minutter ændrede alt: Hænger efter i guldkampen

Han hev kortvarigt jakken op over munden.

FC Midtjylland var ellers kommet foran kort inde i anden halvleg, men på bare tre minutter blev det hele vendt på hovedet - blandt andet efter et noget bizart selvmål af den ellers altid velovervejede Erik Sviatchenko.

Her så Bo Henriksen bekymret til fra sidelinjen. Midtjyderne er nu uden Superliga-sejr i fem kampe. Ikke siden 31. oktober - ja ja, der har været en længere vinterpause fra landets bedste række.

Ikke desto mindre er blot to point i fem kampe en pointmæssig krise og langt fra noget, der er mesterskabsklasse.

Læg dertil at midtjyderne noget skuffende netop også er færdige med europæisk fodbold i denne omgang.

Samtidig buldrer guldkonkurrenten FCK videre i Superligaen. Bo Henriksens mandskab skal meget snart til at vise en anden robusthed og større målfarlighed.

Cheftræneren havde forsøgt sig med stjernen Max Meyer fra start i stedet for snurretoppen Sisto.

Boldsikkerheden fra tyskeren var til at få øje på, men de chanceskabende afleveringer udeblev.

Også et forkølet forsøg på mål i vinterkulden blev det til. I samme ombæring blev Meyer også hevet ud. Den anden nye mand - Vágner Love - fik i stedet lov til at løbe frem og tilbage ude på den mudrede sidelinje og kom først ind i slutminutterne.

Her endte han med at få en helt central rolle, da han fik reddet et enkelt point med hjem for midtjyderne med scoringen til 2-2.

Bo Henriksen og Midtylland var tæt på at tabe, men tog et point. Foto: Lars Poulsen

11 'målmænd' trådte op

Inden kampen havde FCM-bossen bebuddet, at presset ikke skulle ligge helt oppe på kanten af OB-feltet.

Især i seneste Superliga-kamp mod AaB, hvor Louka Prip gik forrest, var midtjyderne blevet spillet over på midten efter et højt, ikke sammenhængende pres. Det skulle ikke gentage sig, mente træneren.

Da gæsterne kom på banen kunne de dog erfare, at OB stillede op med 11 målmænd ... eller i hvert fald 11 spillere i målmandstrøje. I det mindste havde den eneste med adgang til at bruge hænderne, Hans Christian Bernat, iført sig en orange farve.

OB'erne var mødt op i Høghens målmandstrøje. Foto: Lars Poulsen

Striwerne var ikke Striwerne. Foto: Lars Poulsen

Det var naturligvis for at hylde og mindes Lars Høgh. Så må vi se, hvad overskudskronerne fra salget af legendetrøjen går til. ...

På Richard Møller Nielsen-tribunen blev der fremført flotte tifoer til ære for Høghen - både lige inden kampstart og kort efter pausen.

OB-fansene leverede upåklageligt kampen igennem - også med denne Høgh-tifo. Foto: Lars Poulsen

Om det var de 11 spillere i målmandstrøje, der gjorde, at FC Midtjylland følte sig trygge defensivt og turde gå helt op i presset, skal være usagt.

Ikke desto mindre forsøgte de sig, men uden den helt store succes.

For OB og cheftræner Andreas Alm gør det ene point, at der stadig først og fremmest må kigges mod bunden.

Der er nu blot otte point point ned til Vejle på den forkerte side af stregen, inden bundproppen SønderjyskE spiller mandag.

Nu skal offensiven til at folde sig endnu mere ud.

Baskhim Kadrii har tidligere vist, at han kan score fantastiske mål i Superligaen, og Issam Jebali viste da også sin kynisme, da han på en sjælden OB-chance fik udlignet for fynboerne.