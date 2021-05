Tre røde kort: Kæmpe drama i Aalborg

Vejle var foran mod AaB men blev fældet af et rødt kort og en annulleret scoring

Tre røde kort, to til trænerbænken, samt et annulleret mål var mere, end Vejle kunne holde til i Aalborg, hvor der var drama for alle pengene.

Det var skummende vrede Vejle-folk, der gik fra banen, da det var tydeligt, at gæsterne følte sig bortdømt af dommerteamet.

Grunden til Vejle-vreden var soleklar.

Lucas Jensen fik et mål annuleret kort før tid, da Peter Kjærsgaard vurderede, at Vejle-spilleren skubbede Magnus Christensen i ryggen. Den var i bedste fald papirstynd, den forseelse som kostede VB et point.

Slutfacit blev, at AaB med møje og besvær fik sænket Vejle og gjort sig klar til en Europa-finale i Haderslev 2. pinsedag.

Det har været umådeligt svært at blive klog på, hvilken smag AaB-bolsjet har haft fra kamp til kamp denne sæson.

Det var Dr. Jekyll-udgaven, Cifuentes havde sendt på banen fra kampens indledning, hvor spillet langs jorden var hurtigt, intenst og præcist.

Det udmøntede sig i et mønsterangreb efter godt ti minutter, hvor Jakob Ahlmann kombinerede sig igennem vejlensernes forsvar via en smuk hælaflevering fra Tom van Weert. Ahlmann svingede så kuglen ind med højreskøjten.

Det var næsten ærgerligt, at VAR tilbagekaldte perlen på grund af offside. Kendelsen var dog fuldstændig korrekt, og det er ikke den mindste margin, der har kostet AaB en scoring dette forår…

Gæsterne spillede sig langsomt men sikkert ind i kampen efter aalborgensernes gode indledning. Efter en god halv time måtte Rinne levere en refleksredning af høj klasse på et afrettet skud fra Saeid Ezatolahi.

Det er en tung arv, som Andreas Hansen skal løfte i AaB-buret, hvis den svenske keeper som ventet sælges til sommer.

AaB står foran en travl transfersommer. Læs mere om, hvad der skal ske i Aalborg (PLUS+)

Kort inden pausefløjtet viste Kristoffer Pallesen så AaB’s Mr. Hyde-ansigt. Det er svært at afgøre, om det var en håbløs clearing eller en håbløs tilbagelægning fra Pallesen, der spillede en hængende German Onugkha fuldstændig fri med Rinne.

Russeren scorede i hvert fald iskoldt på foræringen og var i det hele taget en håndfuld for AaB-forsvaret kampen igennem.

Efter en times tid stak German Onugkha dog hovedet for langt frem i eget målfelt, da AaB hældte et langt indkast mod forreste stolpe.

Her nåede Onugkha højest, men hårdt presset af Mathias Ross headede lejesvenden den forkerte vej og snød Alexander Brunst i det korte hjørne.

Så kunne Pallesen og Onugkha ellers dele tømmermændene i Aalborg…

Med små 20 minutter igen ramlede korthuset fuldstændig for gæsterne. Først fik Saeid Ezatolahi rødt kort efter en hensynsløs tackling på Magnus Christensen, hvor iraneren kom for sent og stemplede AaB’eren.

Minuttet efter bragte AaB sig foran, da Kristoffer Pallesen med et godt indlæg fandt hovedet på Tom van Weert.

Med fem minutter igen kogte det fuldstændig over for Vejle, der måtte se to assistenter få rødt kort og begge måtte slæbes fra banen, mens de skreg deres frustrationer ud over Lucas Jensens annullerede scoring.

Det formåede Vejle aldrig at komme tilbage fra, og dermed kan man ikke længere nå AaB i kvalifikationsspillet.

Vejle skal ud og finde ny cheftræner. Læs om årsagen til bruddet her (PLUS+)