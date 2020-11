Tristesse i Herning

HERNING (Ekstra Bladet): Der sidder tusindvis af mennesker derude og sukker efter muligheden for at overvære de lokale Superliga-helte kæmpe på græsset.

At sidde med en skummende fadøl og hugge tænderne en saftig stadionpølse, mens nærkampene og drømmen om tre point holder opmærksomheden fanget.

De mennesker har garanteret lykkeligt fortrængt, at der også findes kampe som FC Midtjylland-AaB. Et opgør lige om hjørnet fra første søndag i advent. En kamp uden licens til at åbne luger i julekalenderen.

En kamp på kanten af frysepunktet, hvor kulden fra ankomsten sidder i fingerspidserne og stiller spørgsmålet om der i virkeligheden ikke var bedre ting at lave sådan en lørdag eftermiddag sidst i november.

Foto: Bo Amstrup

Da de 300 behørigt socialt distancerede publikummer på MCH Arena bød de 22 aktører på banen velkommen kunne de ikke vide, at dagens vildeste oplevelse ville blive, at AaB's sportschef Inge André Olsen var blevet hjemme grundet covid-19.

AaB forlængede sin status som ubesejret til at løbe ud over en måned med 0-0 på MCH Arena.

Noget af en bedrift med tanke på den rekonstruerede centrale midtbane med unge Malte Højholt og Iver Fossum, der overtog fra karantæneramte Pedro Ferreira og skadede Oscar Hiljemark.

Men afgåede cheftræner Jacob Friis kunne fra tribunen se sine drenge levere en supermoden indsats mod det mesterhold, som i de foregående runder havde sænket både FC København og AGF.

AaB vil godt nok gerne dyrke idéen om, at det er et offensivt tænkende mandskab, men sandheden om holdet er også, at det er et defensivt solidt mandskab, der giver meget lidt væk.

Foto: Bo Amstrup

FC Midtjylland havde én gang for alvor bud efter kassen, da Jacob Rinne blokerede Pione Sistos afslutning med en fodparade og Sory Kaba derefter faldt tilbage til de dårlige vaner og bankede sin afslutning forbi det blottede mål.

AaB havde ikke de store problemer med at dæmme op for ulvenes opspil, der også led under, at Jens-Lys Cajuste og Evander fortsat var ude.

Derfor blev det en taktisk sejtrækker af en kamp, hvor alt handlede om ikke at blotte sig.

AaB kom frem til den bedste chance efter pausen, da Frederik Børsting fik afsluttet med hovedet, men Jesper Hansen dykkede kvikt ned og reddede i to omgange.

Og så endte det på den måde som det startede... og det fåtallige publikum kunne i det stille misunde alle dem, der sad hjemme i varmen og fik en tidlig pebernød.