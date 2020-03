Trods coronavirus: Vi spiller Superliga som planlagt

Var du på Brøndby Stadion i weekenden og var i kontakt med Thomas Kahlenberg, så hører vi gerne fra dig på 1224@eb.dk

Afsløringen af, at Thomas Kahlenberg har fået konstateret, at han er ramt af coronavirus, får ikke i første omgang Divisionsforeningen til at reagere med aflysninger af kommende Superligakampe – eller beslutning om at kampene i givet fald kan afvikles uden tilskuere, som man har set det i bl.a. Italien.

- Det har vi ikke grundlag for at sige lige nu. Vi har den position, at vi tæt følger myndighedernes anbefalinger, og der er ikke noget, der lige nu er ændret. Derfor spiller vi som planlagt, siger turneringschef Peter Ebbesen fra Divisionsforeningen.

Men myndighederne kan vel hurtigt ændre indstilling?

- Det er klart, at billedet hurtigt kan ændre sig, og derfor følger vi selvfølgelig også situationen løbende og følger de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen kommer med, siger Peter Ebbesen til Ekstra Bladet.

Divisionsforeningen har efter nyheden om Thomas Kahlenbergs sygdom informeret klubberne i en intern skrivelse. Der er desuden udsendt følgende pressemeddelelse:

’Coronavirus har nu også ramt 3F Superligaen. Der er dog ikke meldinger om smitte hos spillere eller hos andre personer i og omkring trupperne.’

’I dag blev det meldt ud, at den tidligere Brøndby- og landsholdsspiller Thomas Kahlenberg har pådraget sig coronavirusen. Han var i søndags til stede ved kampen mellem Brøndby IF og Lyngby BK.’

’Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med en opsporing af de personer Thomas Kahlenberg var i kontakt med i forbindelse med kampen – og allerede nu er flere personer omkring både Brøndby IF´s og Lyngby BK´s organisation blevet sendt i karantæne.’

’I Divisionsforeningen er vi i tæt dialog med Sundhedsmyndighederne. Udgangspunktet er, at kampene i den kommende runde afvikles som planlagt, men vi følger selvfølgelig fuldstændigt Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi forholder os til situationen, som den udvikler sig, og har pt. ikke yderligere kommentarer.’

Thomas Kahlenberg ramt af coronavirus

Se også: Dørene lukkes til to Champions League-kampe

Cykelløbet Strade Bianche er aflyst