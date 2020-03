Trodsede coronapåbud: - Vi må ingenting

Trods den flade stemning i tomme og vindblæste Parken havde de jyske gæster et rigtig godt besøg, som de længe vil huske. En af dem, der nød den kolde søndag eftermiddag mest var AC Horsens' cheftræner Bo Henriksen.

De menneskeforladte lægter var i hvert fald ikke nogen stor streg i regningen for ham.

- Det var fedt. Jeg kunne kun høre mig selv! Det var jo magisk at få lov til at have det sådan herinde i 90 minutter, lød det med et grin fra Henriksen.

Horsens-managerens råben og skrigen fra sidelinjen udgjorde en stor del af lydtapetet til den ellers grå gang Superliga-bold på Østerbro.

- Nej, selvfølgelig bliver man lidt forundret, når man kommer herind. Man er jo vant til den energi, der kommer fra lægterne.

- Så det er en underlig fornemmelse at spille så vigtig en kamp på den her måde, blev det uddybet af Henriksen, der i sejrsjublens kådhed også trodsede regeringens påbud om, at man ikke skal rende rundt og kysse og kramme hinanden.

Vi er nærmest i karantæne allerede

I hvert fald fik en triumferende Henriksen omfavnet en del af sine Horsens-kolleger og spillere i forbindelse med kampens ene scoring og slutfløjtet. Nogen bevidst protest var der dog ikke tale om.

- Der er følelser i alt, især også i fodbold. Og altså, vores spillere og folk omkring holdet, vi er jo nærmest allerede i karantæne i forvejen. Vi må ingenting.

- Vi må ikke gå ud og spise, vi må ikke tage i biografen, bruge offentlige transportmidler og så videre. Jeg er altså tryg ved, at vi er ret godt lukket inde i forvejen, og så kan jeg give mine spillere al den kærlighed og kram, jeg vil.

Horsens-manageren fik opremset en længere række af restriktioner, som de i klubben allerede er begyndt at arbejde under. Delvist pålagt af Divisionsforeningen og delvist udarbejdet i egne rækker. For eksempel spiser spillere og administration ikke sammen, og senior- og ungdomsholdet skal heller ikke for meget i kontakt med hinanden.

Et af flere af Bo Henriksens lidenskabelige favntag efter den overraskende udesejr i Parken. Foto: Ritzau Scanpix

Sæsonens største præstation

Det er altsammen nye vilkår i dansk fodbold. De gabende tomme tribuner kombineret med det sløje spil på banen gjorde følelsen af træningskamp denne søndag uundgåelig.

Men den gule fare formåede at spille op til deres bedste og holde fast i tændingen det hele til trods. Ikke mindst takket være råbende Henriksen.

- Det her er vores største præstation i sæsonen. Uden sammenligning,

- Vi vandt med vilje, power og vigtigst af alt mod. Vi blev ikke passive. Vi var aggressive og turde rykke fremad og spille fodbold med dem i dag, turde have bolden og turde spille langs græsset også.

- Vi viste, at vi kan være med mod alle, og den tro tager vi med videre. Det bliver ikke champagnebold hver gang, men i dag kunne man jo se, at vi formåede at frustrere FCK'erne med den måde, vi spillede på. Og det, synes jeg, var et rigtig fedt udtryk, vi havde i den her kamp.

