Troels Bech startede med forrygende målorgie

Esbjerg kom foran 3-0 og kunne have scoret to mål yderligere – alligevel blev det spændende allerede inden pausen

ESBJERG (Ekstra Bladet): Utroelski! PerBECHt!

Fyrings-effekten kom allerede i kamp ét, og selv om det holdt hårdt, så vejrer de morgenluft midt i en kvart junistorm på vestkysten. Esbjerg slog Randers 4-2 i den første kamp efter lodsningen af Lars Olsen, og der er nu sendt alvorlige farvandsmeldinger ud til folket fra Hobro i nedrykningsduellen.

Det startede jo som det rene skære vanvid! Dumpekandidaterne fra Esbjerg førte 3-0 efter 26 minutter – og kunne have scoret yderligere to, hvis Mohammed Dauda havde headet kuglen ind ved stolpen i stedet for lige forbi. Og Jacob Lungi Sørensens afrettede skud ikke havde taget stangen og var kuret i spil igen.

Efter blamagen i Odense skulle de hjem og kigge sig selv og hinanden i øjne og spejle og al den slags, man nu går og siger sådan en søndag. Der må være kropsstore spejle, der er splintret ved synet på vestkysten i ugens løb!

Randers’ målmand Patrik Carlgren hjalp voldsomt til, da han snublede, så et langt udspark fra kollegaen i den anden ende, Vito Mannone, kunne hoppe et par gange, og så kunne den pludseligt ekstremt flittige Mohammed Dauda løbe bolden i et tomt mål.

Der var spillet syv minutter og 12 sekunder. Esbjerg-sponsorerne var ellevilde, og Thomas Thomasberg vil utvivlsomt hæve, han var i stand til at se fligen af en offside i den situation…

Så headede Dauda forbi, Lungi traf stangen, men Yuri Yakovenko fik brysttæmmet og ekspederet bolden ind til 2-0 efter 16 minutter, da Carlgren og Andre Rømer forvirrede hinanden i en grad, så ingen af dem fik clearet et indlæg fra venstre.

Og det skulle blive endnu værre for den svenske keeper, da Franz Brorsson efter flipperspil med Søren Reese kunne tonse kuglen ind til 3-0 i det 27. minut efter endnu et giftigt frisparksindlæg fra Rafal Kurzawa.

Patrik Carlgren havde ovenikøbet en glimrende redning på Joni Kaukos hug i det 19. minut, men at målmanden var rystet, var ingen i tvivl om. Til Esbjerg-folket store jubel var han ude af stand til at gribe en blød ’højder’ kort før pausen.

Det lignede den totale triumf for Troels Bech-effekten på et forvandlet Esbjerg-mandskab, der godt nok må have været træt af Lars Olsen, hvis det bare var dét, der skulle til.

Men, men, men… Troels Bechs fynske landsmand Richard Møller Nielsen sagde engang, at 2-0 er den farligste føring i fodbold. 3-0 er måske endnu værre!

Thomas Thomasberg flåede begge kanter ud efter en halv time, og det er dog et særsyn selv ved fem tilladte rokader i løbet af en kamp. Det gav bonus i den forstand, at Emil Riis Jakobsen med en lynsnar vending og et tørt flæk kunne banke resterne af en luftduel i det fjerne hjørne til reducering, og i halvlegens overtid vandt gæsterne en ny udfordring i de højere luftlag, så Vito Hammershøj-Mistrati kunne banke håb ind i kronjyderne med reduceringen til 3-2.

Forrygende underholdning på en dag, da det muligvis nok engang blæste fra vest. Men Esbjerg-spillerne kom indledningsvis tordnende fra nord mod syd!

I den modsatte retning gik det knap så lystigt for sig for nogle af holdene efter pausen, hvor kampen mere udviklede sig til et åbent tank-slag på midten med tordnende tacklinger og sporadiske nålestiksaktioner – flest fra Randers, der havde mest at jagte.

Simon Piesinger headede over, og Emil Riis Jakobsen havde et par langskud, hvoraf det ene havde retning mod en af boreplatformene nede i havnen. Indskiftede Mads Larsen snurrede rundt med bolden, men Esbjerg-spillerens afslutning ramte uheldigt/heldigt – afhængigt af øjnene, der ser – Simon Graves i nakken på vejen mod netmaskerne.

Forløsningen faldt, da Joni Kauku efter 91 minutter kunne ekspedere vestjydernes fjerde scoring ind på Rafal Kurzawas skud/aflevering.

Der har et par dage hængt nogle bannere på træningsanlægget i Esbjerg: ’I fik jeres vilje – ansvaret ligger nu hos jer – kun jer! Og: ’You talk about how important it is – show your balls and prove it’.

De levede op til begge dele.

Se også: Pokalfinalen i Esbjerg bliver tilskuerfattig

Se også: Troels Bech tager vraget anfører til nåde

Se også: - Kald mig bare lokumsrenser