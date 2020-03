Tronen vakler: Midtjylland har overhalet FCK

FC Midtjylland drømmer om at overtage tronen i Superligaen fra FC København, og de har aldrig været tættere på.

Midtjyderne kan om nogle måneder efter alt at dømme løfte mestertrofæet for tredje gang på seks sæsoner og har de seneste år været det dominerende hold i dansk fodbold.

I Parken har mange i mange år talt om de magiske to point i snit per Superliga-kamp, og historisk set har det også ofte været nok til mesterskabet.

Sådan er det bare ikke længere.

FC Midtjylland har hævet barren og hentet 224 point i de seneste 100 kampe. Det giver et snit på 2,24 per kamp og er markant over FCK's 1,96 point per kamp i perioden.

Faktisk er de midtjyske førerulve rent statistisk tæt på Ståle Solbakkens drømmehold for fra ti år siden.

Fra 2008 til 2011 vandt FCK tre mesterskaber på stribe og hentede 226 point i løbet af 100 kampe.

FC Midtjylland er med sin nuværende serie kun to point efter københavnerne, og det illustrerer med al tydelighed, hvor alvorligt truslen fra Herning skal tages i Parken.

Det blev 4-1 til FC Midtjylland, da de to mesterskabsbejlere i november mødtes på MCH Arena. Det første opgør i Parken sluttede målløst. Foto: Jens Dresling

Set over de seneste 300 kampe - startende med en 5-2-sejr over FC Midtjylland 19. maj 2011 - er FC København stadig bedst herhjemme med et pointsnit på to per kamp, men midtjyderne har oplevet en klar fremgang i perioden og blevet bedre og bedre.

Ser man på de seneste 100 kampe (siden 12. maj 2017) har de overhalet FC København og distanceret Brøndby yderligere.

Spørgsmålet er, om det overhovedet fortsat giver mening at tale om, at FC Midtjylland er førsteudfordrer til FC København.

For på heden virker det til, at man har fundet en formel for, hvordan man lykkes endnu bedre end FCK i Superligaen.

Den aggressive stil, de fysisk stærke spillere og dødboldskompetencen sikrer point i en lind strøm. Derimod har man fortsat ikke knækket koden i Europa.

Ståle Solbakken har et hold, der er designet til at begå sig på den europæiske scene, men i Superliga-sammenhæng er FC København ikke længere det suveræne lokomotiv.

Et pointsnit i omegnen af to er stadig pænt, men bare ikke nok til at holde FC Midtjylland under sig for tiden.

