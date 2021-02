- Tror han er en verdensstjerne

Frederik Tingager mente, han var nødt til at sætte Vejles lidt for smarte Wahid Faghir på plads i tirsdagens Superliga-opgør

VEJLE (Ekstra Bladet): Det var mere slagsmål end underholdning tirsdag aften, da AGF mødte Vejle i en trist nullert i de to mandskabers forårspremiere.

Den tendens fortsatte efter kampen, hvor fighten udviklede sig verbalt.

I hvert fald kunne kampens spiller, Frederik Tingager, ikke holde sig tilbage efter slutfløjt, da han blev spurgt ind til sine mange dueller mod Vejles 17-årige stjerneskud Wahid Faghir.

- Han tror, han er det helt store allerede. En verdensstjerne. Men det er med at sætte ham på plads, og det føler jeg, at jeg gjorde i kampen. Han er en rigtig fin spiller, men han kunne godt bruge at blive mere ydmyg, lød det fra Frederik Tingager, der havde fint styr på Faghir i opgøret.

De to ’kamphaner’ havde mange dueller i kampens hede, og flere gange gik Tingager og Faghir og mundhuggedes.

Frederik Tingager var ude med riven efter Vejles Wahid Faghir. Arkivfoto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

- Det er en del af spillet. Jeg prøvede at komme ind i hovedet på ham, og han gjorde det samme på mig. Efter kampen er vi jo videre igen. Han virkede til at være frustreret over ikke at have bolden særlig meget, og så fik han givet mig et ordentligt fur på et tidspunkt. Sådan er fodbold, lød det afvæbnende fra Frederik Tingager.

Vejle angrebstalent var ikke sen til at svare tilbage på Tingagers sviner.

- Det er typisk AGF. Jeg ved ikke, hvorfor de altid har mere travlt med at tale end at spille fodbold. Det er lidt ærgerligt, for jeg synes egentlig, det var en fed duel, hvor der blev givet og taget. Jeg synes også, jeg vandt min del af duellerne mod Tinganger, men sådan er det åbenbart, når man spiller i AGF, lød det fra Faghir, der var godt tilfreds med det ene point, som Vejle fik ud af anstrengelserne.

- Det var ikke nogen god kamp, og der var ikke de store chancer, men det ene point gør da, at vi er i gang og får lagt lidt mere afstand til Horsens. Så må vi lægge på herfra.

