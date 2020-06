Tror stadig guld: - Vi SKAL gå efter det

FC København nægter at hejse det hvide flag, selvom FC Midtjylland har et forspring på ni point inden mesterskabsspillet

PARKEN (Ekstra Bladet): De havde håbet på nordsjællandsk nødhjælp, men der var intet at hente.

FC København gør alt for at genåbne guldkampen, men vi er fortsat i første fase.

Afstanden til FC Midtjylland er fortsat ni point, efter midtjyderne hentede en 1-0-sejr i Farum.

- Nu lever vi i hvert fald en uge til, men det er fortsat Atlanterhavet. Desværre, sagde FCK-manager Ståle Solbakken med reference til, hvad han sagde efter 4-1-sejren over Lyngby 2. pinsedag.

Der konstaterede han, at der fortsat var et hav mellem FCK og FCM, og københavnerne er ikke kommet nærmere rivalen.

De fik selv den planmæssige sejr over Randers FC, selvom det de sidste ti minutter blev lidt for spændende efter Solbakken og FCK-spillernes smag.

Efter flot 1. halvleg kom københavnerne slet ikke ud efter pausen og blev – for nu at bruge nordmandens ord - 'lullet i søvn i en elendig forestilling'.

- Og der spiller publikumstingen nok ind. Det blev en mærkelig kamp, og pludselig får de et mål ud af ingenting, sagde Ståle Solbakken, der har sat hak ud for de to halvlege i Lyngby og den første mod Randers.

Den anden var lige til glemmebogen.

Manager Ståle Solbakken måtte råbe højt efter pausen. Foto: Lars Poulsen

Sådan har det ofte været med FC København i denne sæson. De er gået fra det flotte til det forfærdelige og tilbage igen.

- Vi har fået to sejre og spillet tre gode halvlege ud af fire. Det kan vi bygge videre på. Havde vi ikke vundet, havde det været meget langt op til Midtjylland, men kort ned til AGF, sagde FCK-manager Ståle Solbakken.

Mikkel Kaufmann bragte tidligt FCK på sejrskurs og efter 26 minutter scorede Jens Stage efter et smukt angreb, der havde fortjent masser af klapsalver fra lægterne.

Ekstra Bladets dommerekspert: Derfor var rødt kort i orden

2. halvleg derimod havde nok givet piften i Parken, og FCK’erne var de første til at indrømme, at det ikke var godt nok.

- Vi skal være professionelle nok til at levere en bedre 2. halvleg. Vi har oplevet før, at modstandere kommer tilbage, og så skal vi igennem ti nervepirrende minutter alle sammen.

- Det kunne være fedt, hvis vi bare kørte den hjem. Det var en lærestreg. Vi skal holde fast i det gode tempo - ellers kan hold godt slå os, sagde Jens Stage.

Jens Stage gør sig i øjeblikket på venstre midtbane. Foto: Lars Poulsen

Og nederlag er der næppe råd til i mesterskabsspillet for FC København.

- Meget tyder på, at vi skal vinde alle kampe, men sådan er det, konstaterede Ståle Solbakken.

Det er hårde odds, men det hvide flag bliver ikke rejst i Parken.

- Vi skal gå efter det. Om så vi er ni point efter med tre kampe tilbage, skal vi stadig gå efter det. Det er selvfølgelig en del, og det kræver, at de taber nogle kampe.

- Men bliver vi ved med at vinde, kan vi håbe på, at nogen snupper point fra dem, inden vi selv får muligheden for det, sagde Jens Stage efter det hårdt tilkæmpede 2-1-sejr.

I Dame N'Doyes fravær er der masser af spilletid til Mikkel Kaufmann. Foto: Lars Poulsen

Tror ikke på N'Doye

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken kunne glæde sig over, at Mikkel Kaufmann fik slettet nullet som FCK-angriber.

Nordjyden viste før pausen gode takter, og det kan der også blive brug for de kommende uger.

Jonas Wind og Dame N'Doye er fortsat ude, og den norske manager tvivler stærkt på, at vi kommer til at se den knæopererede senegaleser igen i denne sæson.

- N'Doye har nærmest ikke været uden for en dør efter Celtic-kampen på udebane. Han er et stykke fra, og alt andet (end han er færdig for sæsonen, red.) vil være vældigt positivt.

- Med Jonas tror jeg, at der går et par uger endnu, lød skadesrapporten fra Solbakken.

Mod Randers FC var Viktor Fischer tilbage. Han kom ind i 2. halvleg og vil formentlig være i spil til startopstillingen til næste kamp, hvis ikke han oplever et tilbageslag.

Ragnar Sigurdsson er også på vej tilbage. Den islandske stopper får mandag spilletid i en reserveholdskamp mod FC Nordsjælland.

