Truer fodboldfans med tomme tribuner

Politiinspektør Mogens Lauridsen vil se, hvordan det forløber i foråret før han udsteder garanti for, at udebaneafsnittet vender retur til Brøndby-FCK-opgørene

Der kommer ingen udebanefans til de to rivalopgør mellem Brøndby og FC København i foråret.

Det besluttede Københavns og Vestegnens Politi i et tæt samarbejde med Divisionsforeningen for nylig.

Der var reelt ikke noget at stille op for Divisionsforeningen, da politiet fremsatte det ønske, som lignede et krav.

For hvis der var opstået modstand, havde politiet haft mulighed for at gå videre til Rigspolitiet og siden Justitsministeret med direkte henvisning til loven om sikkerhed ved særlige sportsbegivenheder.

Der var ballade efter Brøndbys kamp mod FCK 24. oktober, blandt andet fordi fansene blev sendt i samme retning efter kampen. Foto. Kenneth Meyer.

Mogens Lauridsen, der er politiinspektør hos Vestegnens Politi, udsteder ikke nogen garantier for, at der kommer udebanefans retur til opgørene mellem de to rivaler i den kommende sæson.

- Vi må forholde os til, hvordan det kommer til at gå i de to forårskampe, hvor Brøndby og FCK skal møde hinanden.

- Vi har ingen garantier. Og hvis der fortsat er ballade mellem de to fangrupperinger, selv om udebanefans ikke kommer ind på stadion her i foråret, så er det en ny situation. Og det kan få yderligere konsekvenser, siger Mogens Lauridsen til Ekstra Bladet.

- Hvornår tager I stilling til, om der må komme udebanefans til de opgør?

- Det ser vi på i fællesskab med København Politi, når de to kampe er afviklet i foråret, siger Mogens Lauridsen.

Baggrunden for beslutningen om at droppe udebanefans sker på baggrund af urolighederne 24. oktober 2021, da Brøndby og FC Københavns senest mødtes.

Det blev en kamp, hvor balladen eksploderede efter opgøret, som Brøndby vandt 2-1.

Politiinspektør Mogens Lauridsen har aldrig tidligere oplevet så voldsomt adfærd som vi så til Brøndbys kamp mod FCK i oktober. Foto: Kenneth Meyer.

- Det var meget voldsomt. Vi registrerede 61 sager om vold mod politiet i forbindelse med den kamp. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har oplevet et tal i nærheden af det.

- Det er vores klare opfattelse, at de to fangrupperinger har været mere voldsparate efter coronaen.

- Vi håber med vores tiltag her i foråret, at den voldelige del af fangrupperingerne vil tænke sig rigtig godt om. Derfor er det vores tro, at størstedelen af fansene lægger et pres på resten, så vi igen kan se udebanefans til opgørene i den nye sæson, fastslår Mogens Lauridsen.