Tryllemål - og vanvittig stempling på halsen

Drama for alle pengene, da FCK vandt igen. Et tryllemål, rødt kort og masser af brændte chancer

Det var to grimme uheld, som kom til at overskygge det hele, da FCK fortsatte sejrsmarchen med en 2-0 sejr på en svær udebane.

Jubel over Rasmus Falks tryllemål blev hurtigt nærmest ligegyldigt. Grunden til glæden forstummede var, at den tilbagevendte Dame N'Doye lå livløs et andet sted på banen. Sjældent er FCK's sundhedsstab kommet så hurtigt af sted, og det blev til nogle lange sekunder, inden man kunne se Dame N'Doye røre på sig. Da havde FCK's head of medical, David Cosgrave været nede i græsset og give mund til næse.

Selv om Dame N'Doye åbenbart havde været knock outet og væk, kom han hurtigt tilbage på banen og spillede kampen til ende.

Sundhedsstaben måtte også ind, da hjemmeholdets indskiftede Emil Riis Jakobsens alt for højt løftede ben ramte Denis Vavro på halsen.Dommer Jens Maae var ikke i tvivl og hev det røde kort frem og sendte Emil Riis Jakobsen til omklædning efter bare fire minutter banen.

Rasmus Falks mål til 1-0 var meget serværdigt, da han inden bolden blev lagt ind bag Patrik Carlgren afdriblede tre-fire modspillere.

Inden pausen kunne en ellers anonym Robert Skov have scoret til 2-0, da Zeca spillede ham fri i højresiden, men forsøget på at overliste Patrik Carlgren var for vattet. På vejen ud til pause kunne man se, at Robert Skov var henne og undskylde til Zeca.

Artiklen fortsætter under billedet.

Dame N'Doye scorede kampens andet mål. Foto: Ritzau Scanpix

Den tilbagevendte Dame n'Doye svigtede gengæld ikke, da han med godt et kvarter tilbage blev spillet fri i feltet og sikkert sendte bolden i mål. Efter at have fået brudt tidligere tiders forbandelse over at spille i Randers ser det ud som om, at FCK kan vaske en mærk plet væk.

Da løverne vandt sidst for halvandet år siden, havde FCK haft en stime på fem år uden en eneste sejr i Randers. Det var ikke fordi, at hjemmeholdet ikke havde målchancer, endda usædvanlig mange.

Allerede efter seks minutter forhindrede en heroisk kæmpende Jonas Wind, at Randers kom foran, da Kevin Conboys frispark snød gæsterne, så Benjamin Stokke kom på skudhold. Dommer Jens Maaes fløjte var tavs, så Randers-træner Thomas Thomasberg kunne hoppe og danse og appellere til ingen verdens nytte.

Artiklen fortsætter under billedet.

For første gang i lang tid, var Robert Skov ikke at finde på måltavlen. Foto: Ritzau Scanpix

Der manglede beslutsomhed, da Benjamin Stokke igen kom på skudhold, mens det var galt med sigtet, da Marvin Egho var hurtigere end Denis Vavro, men skuddet på mål røg til indkast.

Målskytterne fra AaB-opgøret, Mikkel Kallesøe og Saba Lobjanidze var også på færde, men begge overplacerede deres afslutninger.

Selv om FCK i pausen skiftede en småsløj Andreas Bjelland ud med Sotirios Papagiannopoulos blev gæsternes forsvar ved at være gavmilde. Både Marvin Egho og Benjamin Stokke havde igen muligheder.

Førstnævnte skød bedre end før pausen, men sendte alligevel fra fri position bolden en meter over mål, mens Benjamin Stokke tog både en og to driblinger for meget, da han ellers løb fra den indskiftede Sotirios Papagiannopoulos , som efterfølgende røg på halen med en stopfinte, så han blev fri til skud, men han valgte at fortsætte dribleturen ud ingen ting.

Se også: Reddet af træværket: OB holder liv i drømmen

Se også: Hylder målscorer: - Han er et helvede

Se også: Dolberg igen på tavlen i brutal nedsabling