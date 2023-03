Tumult fanget på video: OB melder ud

Superliga-klubben skriver, at den ikke ser grund til at gå videre i sagen

'Efter nærmere undersøgelse af episoden på bane 4 tirsdag formiddag ser vi ingen grund til at gå videre i sagen,' skriver OB onsdag på sin hjemmeside.

Episoden var mellem Yankuba Minteh og Mads Frøkjær, der kom i klammeri under tirsdagens OB-træning, hvor Fyens Stiftstidende var til stede. Mediet beretter, at de to OB-spillere var i et sammenstød af opsigtsvækkende karakter.

Klubben skriver, at de har undersøgt sagen nærmere, set den igennem på video og talt med de pågældende spillere. Udlægningen, at der skulle være tale om slåskamp, kan OB ikke genkende. Fyens Stiftstidende kaldte tirsdag episoden for et slagsmål.

- Spillerne træner for at klare et højoktan kampmiljø, der betyder, at der nogle gange opstår situationer, hvor grænsen for, hvad der anses for okay, bliver overtrådt. Det skete ved gårsdagens træning. Håndteringen af den situation startede i det sekund, det skete, og de to involverede spillere blev adskilt fra resten af træningen, siger klubbens fodbolddirektør Björn Wesström.

- Herefter er håndteringen fortsat med individuelle og kollektive samtaler, som er den metode, vi vil arbejde videre med for at afklare, hvilke krav og forventninger vi som klub har til spillerne individuelt og som kollektiv. Med ovenstående sagt vil der ikke blive uddelt yderligere sanktioner til spillerne baseret på den opståede situation.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Betragter sagen som lukket

Bataljen skete, efter at Minteh havde sat en hård tackling ind mod Frøkjær, som efterfølgende ikke lagde skjul på sin irritation over for den 18-årige holdkammerat, ifølge Fyens Stiftstidende.

OB meddeler desuden, at sagen bliver 'behandlet internt og vil blive betragtet som lukket'. Klubben slutter med at skrive, at de er kede af, at episoden har skabt - ifølge OB - unødvendig opmærksomhed omkring spillerne og klubben.

Minteh har de seneste uger var meget i vælten. Først fik han en intern karantæne, fordi han var i byen to dage inden forårspremieren. Efterfølgende blev han sygemeldt, i kølvandet på at han havde modtaget ubehagelige beskeder og oplevet truende adfærd.

I fredags valgte han at sparke et hjørneflag i stykker, da han blev udskiftet mod FC Nordsjælland. Fire dage senere gav det ham så en karantæne på to spilledage.

Ekstra Bladet vil være til stede under OB's træning onsdag.