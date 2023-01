TV 2 med i krigen om Superligaen

Hvem skal vise Superligaen på din fladskærm fra sommeren 2024?

Det bliver afgjort i løbet af i år, hvor rettighederne til Superligaen kommer i udbud.

Det kan blive en krig om rettighederne, men det kan også blive en blød landing, hvis flere går sammen i et samarbejde.

Den nuværende aftale med TV 3 Sport og Discovery udløber efter næste sæson. Derfor skal Divisionsforeningen have en ny aftalepartner på plads i år.

TV 2 viser stor interesse for at blive en del af Superligaen fra næste sommer. Foto: Jens Dresling.

Her ventes TV 2 at være blandt dem, der byder sig til i kampen for at vise Superligaen.

TV-stationen har oprustet voldsomt på rettighedsområdet de senere år specielt med fokus på fodbold-rettigheder.

- Vi ser på alle sportsrettigheder, der sendes i udbud. Superligaen er en yderst interessant rettighed, men jeg noterer mig også, at prisen er meget høj, siger Frederik Lauesen, sportschef på TV 2 Sport.

Annonce:

Kommer I til at byde på Superligaen?

- Jeg kan kun: Superligaen er særdeles interessant. Men jeg kan først svare på det, når jeg ser udbudsmaterialet.

Kunne I have interesse i at købe Superligaen alene?

- Det er udelukket. Det vil være alt for dyrt for TV 2 at købe rettighederne alene, siger han.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, mener, at Superligaen er blevet et mere attraktivt produkt og derfor er forventningen også, at der kan være flere penge på vej fra rettighedshaverne. Foto: Annika Byrde.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er i færd med at forberede udbudsmaterialet, som ventes at lande i løbet af det første halvår af 2023.

Han ser sammen med klubbosserne ind i et forhandlingsscenarie med forhåbninger om at få en endnu bedre aftale. Den nuværende rekordaftale udløser 480 mio. kr. om året til klubberne.

- Superligaen er ikke blevet mindre værdifuld for os. Specielt når vi ser på udviklingen i efteråret, hvor interessen steg markant.

Annonce:

- Men det hele afhænger naturligvis af konkurrence-situationen og værdien for dem, der skal købe rettighederne, siger Claus Thomsen.

- Vi har ikke oplevet en kommerciel eksplosion omkring medieproduktet Superligaen, siger Peter Nørrelund, der er EVP & Chief Sports Officier hos TV 3 Sport.

Peter Nørrelund, der er EVP Chief Sports Officier hos TV 3 Sport, har haft rettighederne på TV 3s platforme i 25 år. Han er ikke af den opfattelse, at værdien af Superligaen er steget.

- Vi har ikke oplevet en kommerciel eksplosion omkring medieproduktet Superligaen. Seertallene er faldet på Superligaen, forklarer han.

En kilde med stor indsigt i rettighedsforholdene til Superligaen siger til Ekstra Bladet, at Discovery kan blive den helt store joker i forhandlingsforløbet.

Discovery kan komme tilbage på YouSee-platformen, hvis man sikrer sig rettighederne til alle kampene.

Kan få det finansieret

Så kan YouSee ikke se bort fra et samarbejde med Discovery. Det vil samtidig betyde store indtægter, der kan finansiere investeringen hjem.

Som situationen er nu, får Discovery ikke finansieret de to kampe, som man sender hver uge fra Superligaen, fordi YouSee 1. januar 2020 smed dem ud fra sendefladen.

Annonce:

Discovery har dog ikke budt på en sportsrettighed i Danmark siden begyndelsen af 2020, hvor man tabte kampen om rettighederne til Premier League til TV 3 Sport.

Discovery har ingen kommentarer til det forestående salg af Superliga-rettighederne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere skal dele Superligaen

Selv om Konkurrencestyrelsen nu har tilladt, at én rettighedshaver kan købe Superligaen, finder fodbold-købmand Peter Nørrelund det ganske fornuftigt, at der er flere som deler rettighederne mellem sig.

Det ligger således ikke i luften, at TV 3 Sport går efter at sikre sig rettighederne alene, når Superligaen snart udbydes til salg.

- Jeg har tidligere sagt, at vi har det rigtigt fint med de rettigheder, som vi har fra Superligaen.

- Jeg synes også, at det har en værdi for produktet, at der er flere redaktioner, der dækker det. Ligaen næres jo kun af den medieinteresse, der er i Danmark, så fint med lidt diversitet her.

Annonce:

Fodobld-købmand Peter Nørrelund og TV 3 Sport har haft rettighederne siden 1998. Han er klar til at samarbejde med mulige nye partnere i fremtiden. Foto: Emil Agerskov.

- Derudover er der en voldsom stor forskel på attraktionsværdien af de enkelte kampe, og man kunne godt frygte af de mindst interessant kampe ville drukne, hvis alle rettigheder lå hos en broadcaster, siger Peter Nørrelund, der er EVP & Chief Sports Officer hos TV 3 Sport.

Kan du se TV 2 og Viaplay i et samarbejde om rettighederne i fremtiden?

-Vi arbejder på mange områder fint sammen med TV2, men jeg har ikke kommentarer til et eventuelt Superliga-samarbejde med dem, siger han.

Forventer du Discovery vil være interesseret i at fortsætte med Superligaen? -Vi har haft et fint samarbejde med Discovery gennem mange år, men mine tanker omkring dem som byder på sportsrettigheder holder jeg i en mindre kreds end din læserskare.

Kan du se en tv-aftale uden TV 3 Sport?

- Ja da. I mit job ville det være rigtigt dumt ikke at arbejde med forskellige scenarier for vores rettighedsportefølge. Jeg skal sørge for, at vi har et godt sportstilbud, så vi vil aldrig blive afhængige af en rettighed, siger Peter Nørrelund.