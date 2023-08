TV 2 og Viaplay: Prisstigninger kan være på vej

Det bliver med stor sandsynlighed dyrere at se Superliga, efter at TV 2 og Viaplay har sikret sig rettighederne fra den kommende sæson

Små 700 kroner.

Så mange penge skal du hver måned have op af lommen, hvis du vil være sikker på, at du kan se samtlige Superliga-kampe den kommende sæson.

Men efter at det tirsdag kom på plads, at TV 2 og Viaplay sammen har sikret sig rettighederne til at vise alt fra den bedste danske række, står det også klart, at det bliver dyrere at følge med.

Det slår den helt nye spiller - sportschef på TV 2 Frederik Lauesen - fast i et interview med Ekstra Bladet i luksuriøse omgivelser i Axel Towers.

- Kan det overhovedet lade sig gøre vise Superligaen uden at indføre prisstigninger for brugeren?

- Det er klart, at når man køber en så stor rettighed som Superligaen, så regner man på, om det kan løbe rundt. Heri formentlig nogle prisstigninger, men hvad de konkret lyder på, det er alt for tidligt at sige.

- Man kan jo som forbruger bare vælge en løsning uden sport.

- Men hvis du nu gerne vil se sport, kan det så lade sig gøre?

- Det er for tidligt at sige, men det vil da være mærkeligt, hvis ikke det fører til mindre prisstigninger på TV 2 Play, men jeg har ikke overblikket over det.

- Hvornår har du det?

- Det har vi engang i løbet af foråret. En rettighedsportefølje er en levende organisme. Der bliver hele tiden udbudt nye rettigheder, og derfor handler det hele i sidste ende om balance. Når vi har den, er vi klogere.

- Hvis man lige nu lægger prisen sammen for jeres sportspakke og Viaplays, så nærmer man sig små 700 kroner. Er det en fair pris for at se sport?

- Jeg vil sige det sådan, at dengang jeg flyttede hjemmefra - tilbage i 1990'erne - der skulle jeg have en stor tv-pakke for at se fodbold.

- Dengang var prisen i hvert fald 500 kroner. Det korte svar er, at det er op til den enkelte forbruger. Sport koster mange penge, og vi er et kommercielt selskab. Vi er her for at lave forretning. For at tjene penge. Jeg håber da, at folk synes, at vores priser er rimelige, så endnu flere vil følge med, slutter Lauesen.

Daniel Wass i aktion for Brøndby mod Vejle i Superligaen. Foto: Claus Bonnerup

I skrivende stund koster TV 2's sportspakke, der giver adgang til alt deres indhold, 219 kroner om måneden.

Viaplays koster 449 kroner.

Og hos sidstnævnte forventer man også, at priserne stiger, hvilket det også har gjort løbende over de senere år.

Det fortæller Viaplays CEO, Lars Bo Jeppesen.

- Bliver det dyrere at se fodbold på Viaplays kanaler?

- Det kan jeg ikke svare dig på.

Lars Bo Jeppesen. CEO for Viaplay. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Hvorfor?

- Eller jo. Det gør det nok på et tidspunkt. Det handler om, at vi skal sikre danskerne, at de kan se det sport, de gerne vil se. Vi skal sikre, at det ikke bliver så dyrt, at de ikke vil se det.

- Samtidig har vi et marked, hvor konkurrencen er intens. Du kan sige, at fri konkurrence er den bedste garanti for, at priserne ikke stikker helt af, men omvendt vil jeg ikke stå at sige til dig, at vi ikke regulerer priserne, hvis det bliver nødvendigt.

- Hvor meget dyrere bliver det så?

- Jeg tror ikke, det bliver dyrere på den korte bane.

- Hvad så med på den lange bane?

- Det er svært at sige. Hvor mange læsere har Ekstra Bladet om tre år? Det ved du jo heller ikke.

- Så det er den samme logik, der er på spil?

- Det er den samme logik, ja.

- Så der kommer prisstigninger?

- Det ved jeg ikke, men hvis ikke, så vil det sandsynligvis være det eneste produkt i verden, der ikke stiger over tid.

Den nye aftale gælder fra 2024 til 2030. TV 2 har erstattet Discovery som tv-rettighedshaver, og det indebærer, at Viaplay og TV 2 viser lige mange kampe fra Superligaen i hver runde.

Begge tv-stationer får på skift mulighed for at vælge først, når kampene skal fordeles.