Tv-aftale på plads: De skal sende Superligaen

TV 2 og Viaplay kommer til at dele Superligaen fra næste sommer og seks år frem, hvor de to kanaler skal dele kampene ligeligt mellem sig

Så blev det endelig afgjort!

Superligaen får nye rettighedshavere fra sommeren 2024.

Og det er på ingen måder en overraskelse for Ekstra Bladets læsere. For det bliver helt som ventet Viaplay og TV 2, der kommer til at vise Superligaen fra næste sommer og seks år frem.

- Det er en stor glæde at kunne annoncere denne forlængelse. Dansk fodbold rimer på Viaplay! Vi kender hinanden ud og ind, og vi har alle forudsætninger for sammen at bringe dansk topfodbold til nye højder i årene, der kommer, siger Viaplay Group Danmarks CEO, Lars Bo Jeppesen.

- Vi kaster os nu ind i samarbejdet og har som ambition at skabe de skarpeste produkter til seere, brugere og partnere. Jeg glæder mig til at kaste mig ind i arbejdet med dette fantastiske produkt.

Også hos TV 2 er der naturligvis stor jubel.

- Dette er er en glædens dag for os på TV 2. 3F Superliga har længe stået øverst på vores ønskeliste, da rettighederne indeholder alt det, vi gerne vil stå for på TV 2. Det er dansk. Det er tæt på vores seere og brugere, siger Frederik Lauesen, sportsdirektør på TV 2.

- Og det gør, at vi snart kommer endnu mere rundt i de store danske fællesskaber, der er omkring klubberne i 3F Superliga.

FCK fans med romerlys forud for et opgør mod Brøndby. Vil tv-seerne få de billeder fremover? Det kommer Divisionsforeningen til at afgøre suverænt. Foto: Jens Dresling

Flere budrunder

Det er nemlig de to tv-stationer, der har vundet det udbud, som Divisionsforeningen skød i gang 10. maj og har kørt i mere end tre måneder med en række budrunder. Sidste budrunde var i fredags, og nu er man fremme ved målstregen med den nye aftale.

Helt til sidst var streamingtjenesten DAZN også med i opløbet, men de ville ikke stille en økonomisk garanti til klubberne, men kun betale i forhold til, hvor mange der købte de enkelte kampe. Og det var ikke en holdbar model for hverken Divisionsforeningen eller klubberne.

Superligaen bliver fra næste sæson vist hos Viaplay og TV 2. Foto. Tariq Mikkel Khan

Nu kommer Viaplay og TV 2 til at dele rettighederne ligeligt mellem sig de kommende seks år. Det betyder i grove træk, at de hver uge skiftes til at være førstevælger af kampene.

Det kan betyde et scenarie, hvor FC København og Brøndby skiftevis vil opleves hos henholdsvis TV 2 og Viaplay. Det er i hvert fald de to klubber, der oftest er førstevalget, når der vælges kampe i Superligaen.

Skarp kritik fra Brøndbys fans mod Jan Bech. Kommer det budskab fremover hjem til tv-seerne eller bliver det droppet? Det vil være Divisionsforeningen, der nu træffer de beslutninger og ikke rettighedshaverne. Foto. Jens Dresling

Divisionsforeningen skal producere

Fra næste sommer, når den nye tv-aftale træder i kraft, kommer Divisionsforeningen også til at stå for tv-produktionen af kampene. Det scenarie har Ekstra Bladet beskrevet ved flere lejligheder.

Det får den konsekvens, at rettighedshaverne ikke længere har redigeringsretten på de tv-billeder, som danskerne får hjem på fladskærmen i stuerne.

Brøndbys fans har protesteret mod GFH som ejere af klubben. Der har været mange situationer, hvor man på tv har kunnet se Brøndby-fans tage afstand fra det nye ejerskab. Det bliver spændende, om de billeder også bliver vist fra 2024. Foto: Jens Dresling

Det vil udelukkende være Divisionsforeningen, der bestemmer, hvad der skal vises. Og det kan i værste fald betyde, at kontroversielle episoder helt bliver fravalgt til seerne.

Divisionforeningen holder pressemøde senere tirsdag, hvor de uddyber konsekvenserne af den nye tv-aftale.

