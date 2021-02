Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+).

Carsten Werge stopper efter 23 år som fodboldkommentator hos NENT, der har rettighederne til blandt andet Superligaen, Premier League og Champions League.

Den snart 62-årige kommentator skifter job. Han skal i fremtiden være fodboldredaktør på TV2.

Mandag aften bliver hans sidste opgave for NENT, når han kommenterer FC Københavns opgør mod SønderjyskE fra Parken.

Carsten Werge (tv.) sammen med Jes Dorp-Petersen og Per Frimann ved receptionen for Jes Dorph, da han fyldte 60 år. Foto: Mogens Flint

Carsten Werge tiltræder i jobbet som fodboldredaktør på TV2, der slog stillingen op i slutningen af 2020. TV2 udvider voldsomt på fodboldfronten den kommende tid.

Europa League og landsholdet kommer på stationen. Europa League fra den nye sæson, mens landsholdet først er tilbage på TV2 fra 1. august 2022.

- Carsten Werge er utvivlsomt Danmarks bedste fodboldkommentator i de seneste 20 år. Hans betydning for TV3 Sport har været enorm, og både som kommentator, men også som journalistisk kraft og forbillede har han været et fyrtårn i Danmark og på vores redaktion.

- Vi vil gerne takke Werge for en formidabel indsats igennem 23 år, og vi ønsker ham held og lykke med de nye udfordringer, som venter ham, siger TV3's sportschef, Kim Mikkelsen.

Carsten Werge har sidste arbejdsdag på mandag, hvorefter han er 'special guest' hos Mads Laudrup i programmet 'Offside' på TV3 Sport.

- Det har været en ære at arbejde så mange år hos TV3/NENT, der siden 1998 har sat nye standarder for fodbolddækningen på dansk tv. Det er jeg stolt af at have været en lille del af. Jeg har altid haft verdens bedste kollegaer – det har været skideskægt, og det samme er jeg overbevist om, at næste kapitel i mit arbejdsliv bliver, siger Carsten Werge.

Hos TV2 er man glad for at have hyret Carsten Werge til den nye stilling som fodboldredaktør på stationen, der har oprustet voldsomt den seneste tid på fodboldfronten.

Efter 23 år hos TV3 skifter Carsten Werge til TV2 Sport, hvor han skal være fodboldredaktør. Foto: Finn Frandsen

- Carsten Werges indsats bag mikrofonen og hans karriere med fodbolden taler for sig selv. Der findes ganske få med den erfaring og position inden for dansk sports-tv, og det er derfor en stor glæde, at Carsten bliver fodboldredaktør hos os på TV2, siger Kristian Hyldgaard, der er kanalchef for TV2 SPORT og TV2 SPORT X.

Carsten Werge skal ikke kommentere fodboldkampe på TV2. Han skal i stedet være det journalistiske fyrtårn, der skal stå med ansvaret for TV2's fodbolddækning i fremtiden.

- Det er en ære at få lov til at være med til at tegne fodboldbutikken hos TV2. Jeg ved, hvad stationen står for, og når man kigger på TV2's opkøb af en række spændende fodboldrettigheder, herunder retten til at vise Danmarks landskampe, har jeg simpelthen kæmpe lyst til at være en del af stationens talentfulde og ambitiøse fodboldhold, siger Carsten Werge til TV2.

