TV-bombe: Dropper Superligaen

Superligaen skal vises mindst ét nyt sted fra sommeren 2024.

Som Ekstra Bladet forstår det på en række kilder, har Discovery valgt ikke at afgive bud på de forestående superligarettigheder.

Onsdag i sidste uge var deadline for at aflevere bud til Divisionsforeningen. Og Discovery har valgt ikke at være med i kampen om at sende fra landets bedste fodboldrække fra sommeren 2024.

Discovery har tilsyneladende ikke budt på superligarettighederne fra 2024. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Siden 2015 har Discovery haft rettighederne eksklusivt til at vise andet- og femtevalget fra Superligaen.

Men næste sommer peger pilen i retning mod, at det er slut.

Har mistet det meste

På sin vis ikke overraskende, fordi Discovery har været under afvikling af fodboldrettigheder de seneste år.

I 2019 mistede man rettighederne til Premier League. Viaplay havde i en periode delt rettighederne til verdens bedste liga med Discovery. Men det sluttede i sommeren 2019, hvor Viaplay overtog rettighederne alene.

Siden røg Europa League, der skiftede til TV 2 i 2021. De snuppede samtidig den nye turnering, Conference League.

Sidste år måtte Discovery så vinke farvel til rettighederne for det danske landshold, der også røg til TV 2 i en aftale frem til 2028 til en årlig værdi i niveauet 160 mio. kr.

Discovery har eksklusivt også haft rettighederne til Bundesligaen samt vist Serie A og La Liga, men de rettigheder er for længst røget.

Og nu er det så slut med Superligaen næste sommer. Siden 2015 har Discovery eksklusivt vist andet- og femtevalget. En aftale, der i 2019 blev forlænget frem til 2024.

Viaplay og TV 2 er favoritter til at vise Superligaen fra 2024. Forhandlingerne starter i denne uge. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina Sulebakk, der er general manager for Discovery i Norden.

Hun henviser til pressechef Esben Elborne, der inden han kender Ekstra Bladets spørgsmål, var meget afvisende.

- Vi har ingen kommentarer!

Du ved ikke, hvad jeg vil spørge om, hvorfor er du så afvisende. Nu fortæller jeg dig, at det handler om, at I ikke har budt på superligarettighederne. Hvorfor har I ikke det?

- Det har vi ingen kommentarer til, siger han.

Brøndby bliver ikke fra 2024 vist på Discovery, der tilsyneladende ikke har budt på rettighederne til Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Onsdag 10. maj var deadline for at aflevere bud på de kommende rettigheder fra sommeren 2024.

Alt tyder på, at Divisionsforeningen går efter en seksårig aftale med de kommende rettighedshavere på Superligaen. Det er også muligt at indgå en fireårig aftale, men alle signaler peger i retning mod så lang en aftale som muligt.

Som Ekstra Bladet forstår det, indledes forhandlingerne om en ny tv-aftale i denne uge.

Og her tyder alt på, at Viaplay og TV 2 bliver de kommende rettighedshavere på Superligaen. De to har i hvert fald budt på rettighederne fra 2024.

Ekstra Bladet er ikke vidende om andre har afgivet bud til Divisionsforeningen.

Nu skal parterne sætte sig til forhandlingsbordet, hvor kampfordeling er en af de naturlige ting, der også vil være i spil.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at der ingen bagkant er på forhandlingerne.

- For os handler det om at få den rigtige aftale i hus. Så bruger vi hellere lidt længere tid, sagde han for nylig til Ekstra Bladet.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, har ingen deadline på de forhandlinger, der starter i denne uge. Foto: Annika Byrde.

Forventningen hos Divisionsforeningen og klubberne er også, at man har et produkt, der har en højere værdi end den nuværende aftale, som her mod slutningen af aftalen har en årlig værdi på 480 mio. kr.

Udfordringen kan blive, hvis der ikke er konkurrence om rettighederne, så er det svært at presse prisen op. Og det vil der ikke være, hvis kun Viaplay og TV 2 har budt.

