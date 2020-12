TV-boss i opråb: - Vi har nået smertegrænsen

Den, der lever skjult, lever godt!

Det kunne sagtens være sloganet for 49-årige Peter Nørrelund.

Forholdsvis ukendt i offentligheden, men en markant og meget fremtrædende skikkelse i den danske fodboldverden.

Specielt når det handler om pengestrømmen til de danske klubber. For Peter Nørrelund er i sandhed manden bag de store, indbringende tv-aftaler til dansk fodbold gennem mange år.

Peter Nørrelund er placeret øverst på Ekstra Bladets liste over de 50 mest betydningsfulde personer i dansk fodbold, fordi han - i kraft af tv-aftalerne - har haft så stor indflydelse på udviklingen af dansk topfodbold.



De 50 mest betydningsfulde personer i dansk fodbold Det er naturligvis en subjektiv vurdering, men vi har alligevel gjort forsøget - at udvælge de 50 mest betydningsfulde personligheder i dansk fodbold lige nu. Kriterierne for at komme på listen: * Magt/indflydelse * Resultater - både sportsligt og økonomisk * Genkendelighed * Netværk * De skal være nulevende

Han ved også, hvad han taler om. For han har forhandlet de seneste fem tv-aftaler i hus. Og det er en eksplosiv udvikling, der er sket med tv-aftalerne.

Peter Nørrelund rejser rundt i Europa og forhandler rettigheder for NENT og Viaplay. Foto: Emil Agerskov.

Fra den første aftale til en samlet værdi på 50 millioner kroner til den seneste, der gælder fra 2021-24. Det er den største af sin art.

Den løber op i et samlet beløb på 400 millioner kroner om året - altså 1,2 milliarder kroner for rettighederne til de to bedste danske fodboldrækker over en treårig periode.

- Siden den første aftale er prisen ottedoblet. Og selvfølgelig er der en øvre grænse for, hvor meget Superligaen skal koste.

- Den smertegrænse føler jeg, vi har nået nu. Vi kan ikke bare blive ved med at hæve prisen overfor forbrugerne, siger Peter Nørrelund.

DR-reporteren der blev topchef Peter Nørrelund er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i februar 1997. 1997-2003: Danmarks Radio, som han arbejdede for som reporter, vært, redaktionssekretær og redaktionschef på sporten. 2003: Skifter til Viasat Sport, hvor han bliver sportschef for den nye kanal. 2004: Udnævnes til sportschef for alle Viasat Sportkanaler i Danmark. 2007: Får ansvaret for alle sportsrettigheder i hele MTG, Modern Times Group-koncernen, der dækker op imod 15 lande. 2013: Indlemmes i koncernledelsen for MTG, Modern Times Group. Har samtidig ansvaret for indkøb af sportsrettigheder til alle lande. 2020: Udnævnes til chef for ekspansion og sport hos Nordic Entertaintment Group (NENT). Har derudover ansvaret for Viaplay Sports rettigheder i alle lande. Han bor i Brønshøj, har fire sammenbragte børn i alderen 16-21 år. Vis mere Luk

For ham er køb af sportsrettigheder en simpel forretning. Investeringen kan kun tjenes hjem fra ét sted - hos forbrugerne.

- Vi må tage hensyn til, hvad de kan betale for produktet. Og vi kan ikke stramme skruen mere, påpeger han.

Peter Nørrelund mener, at smertegrænsen er nået for, hvad rettighedshaverne kan betale for Superligaen. Den nye aftaler starter i 2021 og løber i tre år. Årlig pris 400 mio. kr. Foto: Emil Agerskov.

Faktisk er Superligaen den klart dyreste rettighed for NENT, der i forvejen også har eksklusive rettigheder som Premier League og Champions League.

- Det danske tv-marked er i opbrud. Det betyder, at finansieringen ændrer sig. Streamingtjenester vinder frem og det betyder også, at man er i en situation, hvor kunderne kun har én måneds opsigelse, forklarer Peter Nørrelund de nye udfordringer i en verden i stor forandring.

Da den første tv-aftale blev indgået, sad Peter Nørrelund som vært på sporten på Danmarks Radio. Han blev tilmed manden, der på tv præsenterede den første aftale i 1997.

- Jeg må indrømme, vi stod og grinede lidt i krogene, da vi hørte om den aftale. Men når jeg i dag skal tænke tilbage, så var det fantastisk godt set af Peter Iversen (formand for Divisionsforeningen) og Claus Rode Jensen (direktør i Divisionsforeningen).

- Den enkeltstående aftale har haft størst betydning for udviklingen af dansk fodbold, fordi alle kampe bliver sendt på tv. Med DR og TV 2 blev kun få kampe transmitteret på tv, mener Peter Nørrelund.

- Hvis Superligaen skal overleve som tv-produkt, så er det vigtigt med nærhed. Seerne skal mærke spillerne. De skal med hjem hos dem privat, mener Peter Nørrelund, der er chef for ekspansion og Viaplay hos Nent. Foto: Emil Agerskov.

Peter Nørrelund har handlet med fodboldrettigheder siden 2004.

I dag er han chef for ekspansion og sport hos Nordic Entertainment Group (NENT). Derudover står han for indkøb af sportsrettigheder til Viaplay i de 15 lande, hvor streamingstjenesten er udbredt.

- Lad mig understrege, at det har været alle pengene værd, vi har betalt for rettighederne. Man skal tænke på, at vi driver en forretning og betaler kun den pris, varen er værd.

- Når det er sagt, synes jeg også, at klubberne har udviklet sig meget professionelt over årene. Men det har også været nødvendigt, siger Peter Nørrelund og giver et eksempel på, hvorfor det er vigtigt Superligaen er tæt på fansene

- Superligaen er i skarp konkurrence med Premier League og Champions League. Hvis Superligaen skal overleve i konkurrencen, skal fans opleve nærhed fra klubber og spillere.

- Superligaen skal give mere af sig selv. Det går også ganske fint nu. Men det er vigtigt at tænke på, at nærheden er helt afgørende for et produkt som Superligaen, mener Peter Nørrelund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Jens Dresling

Superligaen er et særtilfælde

Når du ser på sportsrettigheder i Skandinavien, så er Superligaen noget ganske særligt. Ja, det er ligefrem et helt særtilfælde.

Som den eneste sportsrettighed i hele Skandinavien er den reguleret af konkurrencemyndighederne.

Det betyder i grove træk, at Divisionsforeningen ikke kan sælge rettighederne til kun én tv-udbyder.

Som virkeligheden ser ud, er rettighederne til Superligaen udbudt i pakker.

Aktuelt er det opdelt med fire kampe (første-, tredje-, fjerde- og sjettevalget) i den store pakke, mens der er to kampe (andet- og femtevalget) i den lille pakke.

- Det kan være hårdt for et produkt at være reguleret, som tilfældet er med Superligaen. Når vi køber sportsrettigheder, handler det normalt om eksklusivitet. Så forbrugerne ved, hvor de kan finde produktet.

- Med Superligaen er det anderledes, fordi to deler det. Her er der intet hensyn taget til forbrugerne, der skal betale mere for at se hele produktet, påpeger Peter Nørrelund.

Ekstra Bladets Top 50 50. Mette Bach Kjær Hun er kvindernes stemme i DBU-bestyrelsen. Hun har også plads i kvindedivisionsforeningen. Samtidig er hun udpeget til UEFA's Women Football Committee. 49. Bent Clausen For ham er arbejdet med fodbold en livsstil. Han er formand for DBU Jylland. Men han er også en magtfuld næstformand for DBU, hvor han repræsenterer bredden i dansk fodbold. Derfor har hans stemme i bestyrelsen en del vægt. 48. Flemming Pedersen FC Nordsjælland-træneren er af de mest fodboldkyndige mennesker i dette land. Flemming Pedersen er en fodboldtænker uden lige og 100 pct. sig selv. Han har gjort det så godt i FCN, at ingen længere taler om Hjulmand. Foto: Jens Dresling

47. Morten Wieghorst Med en fortid som træner i både FCN, AGF og AaB har han skabt et stort netværk til den aktuelle rolle som assistenttræner for Kasper Hjulmand på landsholdet. Den tidligere landsholdsspiller var også med Laudrup i Swansea. 46. Kim Mikkelsen Han er ikke så kendt i den brede offentlighed, men i kraft af stillingen som sportschef hos NENT spiller han en stor rolle i dansk fodbold - i kulisserne. Han har været med i mere end 20 år og kender gamet til fingerspidserne. 45. Stig Tøfting Ekstra Bladets fodboldekspert er også ekspertkommentator hos TV3 Sport. I modsætning til flere eksperter er han aldrig bange for at sætte noget og sig selv på spil. Han har sine meningers mod og står altid ved dem. Foto: Lars Poulsen

44. Daniel Rommedahl I mere end tyve år har Rommedahl været i FCK og arbejdet sig op gennem systemet. Han er klubbens politiske stemme i både Divisionsforeningen og i ECA (European Club Associations). Han er i bestyrelsen begge steder. 43. Christian Poulsen Det er svært at finde en dansk fodboldspiller med et flottere CV. Christian Poulsen er beskeden af natur, mens hans bedrifter på banen var enestående. Er i gang med at skabe sig et trænernavn som assistent i selveste Ajax. 42. Keld Bordinggaard Fra en af idemagerne til børnefodbolden i DBU til diverse landstrænerposter, spiller han i dag ikke så fremtrædende en rolle. Som rådgiver for sportsdirektøren i Bayer Leverkusen og en konsulentrolle i Vejle har han rigeligt at se til. 41. Mathias 'Zanka' Jørgensen Nogle elsker ham, andre elsker at hade ham. 'Zanka' er alt andet end grå. FCK’eren har i over et årti været en markant skikkelse i dansk fodbold, og han tager gerne debatten up-front. Sidder i Spillerforeningens bestyrelse. Foto: Ernst van Norde

40. Erik Sviatchenko FC Midtjylland-kaptajnen er et reflekteret menneske med sine meningers mod. Han er i bestyrelsen i FCM Samfund og kæmper blandt andet imod, at klubben tager på træningslejr til Dubai. Aktiv på sociale medier og en markant stemme i Superligaen. 39. Thomas Gravesen I mange år var 'Graver' ude af søgelyset, da han trak stikket til både landsholdet og offentligheden. Den tidligere Real Madrid-mand er Discovery-ekspert på landsholdet og Superligaen og er som på banen kontant. 38. Morten Bruun Europamesteren fra 1992 er blandt de mest respekterede ekspertkommentatorer herhjemme. Han er vidende, grundig og har en enorm kærlighed til spillet. Bruun er også stor på sociale medier og stod i 2020 bag projektet #herermitstadion på Twitter. Foto: Lars Poulsen

37. Thomas Frank Han kom fra flere job som ungdomslandstræner, da han fik ansvaret i Brøndby. Han skred i marts 2016, da klubejer Jan Bech hængte ham ud på sociale medier. I Brentford har han skabt sig en lovende karriere i en klub, der igen bejler til Premier League. 36. Jesper Grønkjær Som aktiv var han den stille, eftertænksomme type. Som ekspert er han dygtig til at læse spillet på banen. Grønkjær er virkelig vokset stærkt ind i ekspertrollen på tv, hvor han er en skarp analytiker hos NENT Group. 35. Jim Stjerne Hansen I 2014 stoppede han som generalsekretær i DBU efter 26 år på posten. Indtil da var han en vigtig og afgørende stemme i dansk fodbold. I dag sidder han i den magtfulde disciplinærkomite hos UEFA, hvor han er med til at udstede bøder. Foto: Lars Poulsen

34. Kasper Schmeichel Målmanden med det berømte efternavn har plads i landsholdets spillerråd og derved en af nøglespillerne på landsholdet. Han er vokset meget de senere år og frem. Med sin fremtrædende rolle internationalt er han et forbillede for mange med målmandsdrømmen. 33. Jon Dahl Tomasson Manden med Danmarks bedste inderside er netop kåret som årets træner i Sverige efter at have ført Malmö FF til guld. Som spiller fik Jon Dahl Tomasson med kloghed og flid det maksimale ud af sit talent. Noget tyder på, at det også er succesformlen som træner for den tidligere landsholdsbomber. 32. Jakob Jensen Den ukendte mand i toppen af dansk fodbold. Sådan må beskrivelsen være for manden, der i starten af året skiftede stillingen som departementschef i Beskæftigelsesministeriet ud med jobbet som direktør i DBU. Foreløbig har han ikke markeret sig i offentligheden. 31. Frank Arnesen Han har i mange år beklædt store, internationale sportschef-stillinger. Fra PSV Eindhoven til Chelsea, Tottenham og aktuelt i Feyenoord, hvor han skal bringe klubben tilbage på sporet som et tophold. På TV har han også optrådt som ekspert i flere år. 30. Brian Priske Den midtjyske guldtræner er i færd med at skabe sig et stort navn. Han er utvivlsomt en meget talentfuld træner, der også er interessant for udlandet. I medierne optræder den tidligere landsholdsback korrekt, men uden det store spræl. Foto: Mik Eskestad 29. Jan Laursen Mr. FC Nordsjælland har intet behov for at fremhæve sig selv, selvom han har meget at være stolt af. Laursen er om nogen, manden bag succesen i Farum. Han har er stort hjerte for ungdommen, og er en dygtig og fair købmand. 28. Ole Palmå Brøndby står hans hjerte meget nært. Han var kommerciel direktør fra 2004-2010 og en kort periode i 2011 administrerende direktør. I 2018 vendte han retur efter fem år som direktør i FCN. I dag er han administrerende direktør på Vestegnen. 27. Thomas Delaney Dortmund-spilleren er højt placeret i landsholdets hierarki, hvor han er en del af spillerrådet. Når han om nogle år vender retur til Danmark, er der slet ingen tvivl om, at karrieren kommer til at slutte i FC København. Foto: Anders Brohus

26. Michael Sahl Hansen Han er nyudnævnt direktør i Spillerforeningen, hvor han tidligere på året afløste Mads Øland. Først som konstitueret og siden som permanent. Som spillernes stemme har det stor vægt, hvad der kommunikeres herfra. 25. Peter Christiansen Mange har travlt med at rose Jacob Nielsen og David Nielsen, men når man skal indramme AGF-opturen, så har 'PC' sin store andel. Nu venter nye, store udfordringer i FCK. Hvor kravet er at ramme plet næsten hver gang og samtidig vinde titler. 24. Jacob Nielsen I seks år har han stået i spidsen for AGF. Han har fået vendt flagskibet til en troværdig butik med en ganske sund økonomi. Samtidig er der sportslig medvind og den første medalje i 23 år. Nu venter et nyt stadionbyggeri meget snart. 23. Ivan Marko Benes Fodboldagenten spiller en stor rolle i dansk fodbold. Det var hans firma, der i sandhed bidrog til, at Jess Thorup havnede i FC København. I Superligaen er han også en markant stemme med flere profiler. På den store scene er Robert Skov, Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard blandt klienterne. Foto: Jens Dresling

22. David Nielsen Med et trænerjob i Strømsgodset vendte han hjem til Danmark. Sikrede først Lyngby overraskende bronzemedalje. Nu har han fået vendt skuden og skabt optimisme i Aarhus. Han var med til at skaffe de første medaljer til AGF i 23 år her i 2020. 21. Simon Kjær Med en landsholdskarriere på snart 12. år og en rolle som anfører gennem fem år spiller han en stor rolle. Ikke mindst i forhold til samarbejdet mellem DBU og landsholdsspillerne. Det er blevet bedre de senere år efter der er faldet ro på aftalerne. 20. Christian Eriksen Stærkt på vej mod landskamprekorden. 103 landskampe over en landsholdskarriere på snart 11 år. Valgt som Årets Fodboldspiller hele fem gange. Klubkarrieren er kørt fuldstændig af sporet i Inter, og det ligner et vinterskifte. 19. Morten Olsen Med over 100 landskampe som både spiller og træner står Morten Olsen som en af de helt store i dansk fodboldhistorie. Der er meget at takke Olsen for, og han drev i mange år udviklingen i dansk fodbold. De seneste fem år har han været pensionist 'hjemme' i Belgien.

18. Preben Elkjær Den gamle landsholdsbomber har altid været rap i replikken. Han har stadig en vigtig stemme, der altid bliver lyttet til, selv om forkærligheden for italiensk fodbold er svær at skjule for æresborgeren af Verona. Sandheden kommer altid på bordet, når der spilles Champions League på TV 3+. 17. Lars Seier Christensen Han solgte sit livsværk Saxobank og fik næsten 2,6 mia. Kr. I dag ejer han 22,5 procent af Parken, hvor han dog ikke også at sidde i bestyrelsen. Men han optræder tit i en rolle, der indikerer, han har det afgørende ord, når der træffes beslutninger. 16. Jan Bech Andersen Han trådte ind i rampelyset i 2013, da han købte lidt aktier i Brøndby. Siden tog investeringen hurtigt til, så han i dag er hovedaktionær i klubben med en ejerandel på 54,6 procent. Han er også formand for selskabet. 15. Carsten V. Jensen Han var aktiv i både Brøndby og FC København. Siden en markant skikkelse som sportsdirektør/chef i både FCK og FCN. Dog med en kort afstikker til trænerrollen i FCK. I dag i en magtfuld rolle som fodbolddirektør i Brøndby, hvor han har sat retningen for udviklingen af klubben de kommende år. Foto: Esben Salling 14. Flemming Østergaard Den 77-årige tidligere forretningsmand har stadig en stemme i fodboldens verden. Han revolutionerede FC København, bragte dem til tops og blev efter finanskrisen sparket ud af de nye ejere. Siden fik han frataget sit æresmedlemskab af klubben. Han har fået registreret 'Don Ø' hos Patent- og Varemærkestyrelsen. 13. Per Bjerregaard Den snart 75-årige Mr. Brøndby har om nogen sat retningen og kursen for dansk topfodbold, da Brøndby gik profvejen i 1980'erne. Han var fremsynet og skabte et stort forspring til Brøndby. I dag er han ikke længere aktiv på lederplan. 12. Nicklas Bendtner Den pensionerede fodboldspiller stoppede karrieren sidste år. Meget tyder på, at fremtiden bliver i fodboldens verden for den 32-årige tidligere angriber. Han startede på trænerkursus her i december og vil være åben for et job som træner.

11. Claus Steinlein Han er stille og roligt vokset i graderne i FC Midtjylland. Startede som akademichef, siden sportsdirektør og siden 2017 har han været administrerende direktør. Han er en af drivkræfterne bagt magtbalancen i dansk fodbold er tippet i FCM's favør. 10. William Kvist Otte danske mesterskaber gør ham til den mest vindende spiller i dansk fodbold nogensinde. Siden han stoppede karrieren i sommeren 2019, er han trådt ind på bestyrelsesscenen i Parken Sport & Entertainment. Efter Ståle Solbakkens fyring blev han midlertidig sportslig leder og har haft flere mindre heldige optrædender med håndteringen af træningslejren i Dubai som lavpunktet. Kvist spiller også en rolle som en slags koordinator mellem Spillerforeningen og landsholdsspillerne i DBU. Den rolle har der været kritik af, fordi han samtidig har en markant rolle i FCK. 9. Ståle Solbakken Det siger lidt om Ståle Solbakkens status i dansk fodbold, at han fik et to timer på tv til at fortælle om sin fyring i FC København - og hvad han mente om personer, der stod bag! Når nordmanden taler, lytter fodbold-Danmark. Indimellem kan det lyde lidt skingert, men Solbakken sætter sig selv på spil og tør sige sin mening. Som træner er han den suverænt mest vindende i Superligaens historie, og hans europæiske bedrifter med FCK taler for sig selv. Skal nu stå i spidsen for det norske landshold. Foto: Annika Byrde

8. Claus Thomsen I den brede offentlighed er han fuldstændig ukendt. Men med posten som direktør i Divisionsforeningen spiller han en meget stor rolle for de tiltag, der bliver sat i værk for toppen af dansk fodbold. Han er i mange sammenhænge klubbernes stemme. Han kom fra Rambøll Management for 13 år siden og har i den periode været med til at udvikle dansk fodbold. Det seneste år har han dog brugt på at kæmpe med myndighederne for at få flere tilskuere på stadion. 7. Peter Møller Fra aktiv på banen til rollen som studievært. Og nu i rollen som fodbolddirektør i DBU. Han har været hele vejen rundt i fodboldsystemet. Derfor forstår han også alle mekanismerne, når der til tider bliver lidt bølgeskvulp. Den tidligere angriber har siden sin tiltræden for to år siden været med til at skabe langt mere ro og forståelse mellem landsholdsspillerne og DBU, der i flere år var to parter med modstridende interesser. Han beklæder en post, DBU har savnet i mange år. Foto: Lars Poulsen

6. Jesper Møller Siden 2014 har han beklædt formandsposten i Danmarks største specialforbund, DBU. Han må affinde sig med at navigere i et farvand, hvor to stærke næstformænd - Thomas Christensen og Bent Clausen - har stor indflydelse på udviklingen. Derfor hører man sjældent skarpe og markante holdninger fra den advokatuddannede formand. Internationalt er han også blevet medlem af UEFA's Executive Commitee, det mest magtfulde organ i europæisk fodbold. 5. Rasmus Ankersen Han er coach, forfatter og tidligere ungdomstræner i FC Midtjylland. Siden Den 37-årige bestyrelsesformand i FC Midtjylland har beklædt posten siden 2014. Året efter - 2015 - fik han en fremtrædende rolle som fodbolddirektør i den engelske klub Brentford. Det gjorde han, fordi klubejer Matthew Benham ejer begge klubber. Han har været med til at få magtbalancen til at tippe i toppen af dansk fodbold. Siden han blev formand, har FC Midtjylland vundet det danske mesterskab tre gange. 4. Thomas Christensen Han er en af fodboldens mest magtfulde personer. Og det har han været gennem en årrække. Netop genvalgt som formand for Divisionsforeningen for en fireårig periode. Det er herfra han kanaliserer penge ud i systemet via tv-aftalen til både klubber og ikke mindst DBU, hvor han også indtager en vigtig rolle som indflydelsesrig næstformand for unionen. Han er ikke en af de mest fremtrædende i offentligheden, men han har en meget stærk stemme i fodboldmiljøet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

3. Kasper Hjulmand Landstræneren har om nogen fingeren på pulsen i dansk fodbold. Grundlaget er på plads med en lang trænerkarriere bag sig i toppen af dansk fodbold, hvor han også nåede at vinde et mesterskab med FC Nordsjælland tilbage i 2012. Han er valgt til jobbet, fordi han har en anden tilgang til spillet end forgængeren Åge Hareide. Det handler om han vil være mere spilstyrende og presse sine modstandere højere på banen. Det er hensigten, at han i kraft af sin viden om spillet skal bidrage til, hvordan DBU's landshold skal spille og udvikle sig i fremtiden. 2. Michael Laudrup Der bliver altid lyttet, når fodbold-ikonet har noget på hjerte. Og det har han ofte, når han træder op som Champions League-ekspert på TV 3-kanalerne. Det er efterhånden en del år siden, han lagde trænerjobbet på hylden. Men han spiller stadig en stor rolle både på den nationale og internationale scene. Michael Laudrup har været i spil til landstrænerjobbet i flere tilfælde, men det virker til, at den 56-årige fodboldlegende har droppet trænerkarrieren for evigt. 1. Peter Nørrelund Vis mere Luk

Fodboldens stærke stemme: - Jeg er glad for mit valg

Slår rekorder i Malmø: - Kan kun lade sig gøre på grund af hende

- Jeg gjorde det rigtige