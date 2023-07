TV-drama tæt på afgørelse

Alt tyder på, at rettighederne for Superligaen afgøres i august – parterne går efter en seksårig TV-aftale for fremtiden

Der er timeout i forhandlingerne om TV-rettighederne til Superligaen fra 2024.

Siden Divisionsforeningen i maj udbød rettighederne til salg, har der været gang i budrunderne, men nu er næste runde først planlagt til starten af august.

Og som Ekstra Bladet forstår på de fremskredne forhandlinger bliver det i august, at det afgøres, hvem der skal sende Superligaen fra sommeren 2024.

I næste måned bliver det afgjort, hvem der sender Superligaen fra sommeren 2024.

Man er endnu ikke kommet til sidste budrunde, som Divisionsforeningen skal advisere om, inden den finder sted, men alle indikationer er, at der nu kun er få budrunder tilbage, før vi ved, hvem der sender Superligaen hjem til danskerne fra næste sommer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger går parterne efter en seks-årig aftale. En så lang aftale bør være en fordel for alle parter, så man kan optimere samarbejdet som årene skrider frem.

Der er stadig kun tre om buddet: Viaplay, TV 2 og DAZN, der er en af verdens største rettighedsopkøbere.

TV 2 og Viaplay ligner dem, der skal sende Superligaen og dele rettighederne ligeligt mellem sig fra sommeren 2024.

Taler seksårig aftale

Når der er tale om en seksårig aftale, skal der være to om at dele rettighederne, fordi Divisionsforeningen ikke må sælge rettighederne til én udbyder, når aftalen indgås udover fire år, har konkurrencemyndigheden slået fast.

Da Viaplay og TV 2 er den eneste alliance, så er det umiddelbart svært at se, at DAZN på nogen måder kan spille en rolle eller sætte et kæp i hjulet for, hvem der skal sende Superligaen.

Som Ekstra Bladet forstår det, er DAZN heller ikke indstillet på at stille klubberne sikkerhed for et fast millionbeløb hvert år.

Den nuværende TV-aftale for Superligaen koster årligt i niveauet 420-430 mio. kr. for rettighedshaverne - Viaplay og Discovery. Discovery bød slet ikke på Superliga-rettighederne, og derfor stopper de med at sende efter den kommende sæson.

Yann Bisseck kommer ikke til at kunne opleves i den kommende sæson på fladskærmen. Han ventes at skifte til Inter.

Når forhandlingerne trækker ud, er det et klart signal om, at parterne strides om økonomien i en fremtidig aftale.

Hos Divisionsforeningen har forventningen været en stor stigning i det årlige beløb. Intet tyder på, at TV 2 og Viaplay er villige til at honorere de krav. Og da konkurrencen om rettighederne er meget lille, har Divisionsforeningen svært ved at spille parterne ud mod hinanden.

Viaplay og TV 2 er klar til at dele rettighederne ligeligt mellem sig, så Viaplay den ene uge sender første-, tredje og femtevalget, mens de ugen efter sender anden-, fjerde- og sjettevalget fra Superligaen.

Viaplay har været ude i et voldsomt stormvejr i juni, hvor aktiekursen på én dag faldt 60 procent, topchefen stoppede og indtægterne fra annonceforretningen forventes at falde mellem 12-16 procent i år.

Stomrvejret betød også, at Peter Nørrelund, der har været Viaplays stærkeste trumfkort i forhold til køb af rettigheder, stoppede i april, men blev genansat i juni, da Jørgen Madsen overtog ansvaret for at bringe Viaplay tilbage på sporet.

Med Peter Nørrelund tilbage i folden er det også et stærkt signal fra den kriseramte Viaplay koncern om, at sport er et stort satsningsområde. Til efteråret kommer rettighederne til Champions League i udbud. De rettigheder har Viaplay siddet på siden Champions League blev lanceret i 1992/93.