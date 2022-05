Tv-ekspert ramt af blodprop i hjertet

Fodboldeksperten Jesper Thygesen har de seneste uger været væk fra skærmen, og det skyldes, at han har været igennem to operationer for en blodprop i hjertet

Fodboldekspert Jesper Thygesen blev i starten af maj ramt af en blodprop i hjertet og har efterfølgende været igennem to operationer.

Derfor har han heller ikke været at finde på skærmen på TV3 Sport de seneste uger.

Det fortæller han i et interview med fodboldmediet bold.dk.

Den 6. maj var det således planen, at den 52-årige ekspert skulle på job for Viaplay på Farum Park for at dække Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og OB, men pludselig mærkede Jesper Thygesen en underlig trykken i brystkassen.

Og her faldt dommen hurtigt - der var tale om en blodprop, og han skulle opereres hurtigst muligt.

I sidste ende var lægerne nødsaget til at lave en firdobbelt bypass, fordi hans hjerte og kranspulsårer var i så dårlig forfatning. Og i dét øjeblik ramte det for alvor Jesper Thygesen.

- En sygeplejerske tager mig på skulderen lige efter meldingen og spørger, om jeg er ok. Der får jeg tårer i øjnene og bliver ked af det, for det blev pludselig en anden fremtid, jeg skal kigge ind i. Fra muligvis at kunne genoptage arbejdet en uge efter til en noget længere horisont. Den dom gør nas, siger Jesper Thygesen til bold.dk.

Jesper Thygesen i kamp for Silkeborg. Foto: Claus Bonnerup

Den danske fodboldekspert fortæller, at han nu et par uger efter operationerne har det okay efter omstændighederne.

Siden operationen har han været ude og gå ture for at få gang i kredsløbet igen, og han kan mærke, at det har en positiv indvirkning på kroppen.

Jesper Thygesen forventer at være tilbage på arbejde, når Superligaen starter igen i juli måned.

